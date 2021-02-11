美國9月消費者通脹預期再創新高，聯儲局副主席Clarida表示，減碼購債的條件已「幾乎得到滿足」，經濟並未邁向類似1970年代的滯脹；亞特蘭大聯儲行長不認同通脹「暫時論」，稱物價上漲時間比預期更久。道指高開11點，高位曾升115點，低位曾跌177點。標普500指數三連跌，投資者等待即將拉開序幕的財報季。