消費者通脹預期再創新高 道指跌117點
文章日期：2021年10月13日 08:13
美國9月消費者通脹預期再創新高，聯儲局副主席Clarida表示，減碼購債的條件已「幾乎得到滿足」，經濟並未邁向類似1970年代的滯脹；亞特蘭大聯儲行長不認同通脹「暫時論」，稱物價上漲時間比預期更久。道指高開11點，高位曾升115點，低位曾跌177點。標普500指數三連跌，投資者等待即將拉開序幕的財報季。
道瓊斯工業平均指數收市跌117點，或跌0.34%。標準普爾500指數收市跌10點，或跌0.24%。納斯達克綜合指數收市跌20點，或跌0.14%。
NIKE升2.04%，報153.35美元(下同)，是升幅最大的藍籌，而INTEL跌2.38%，報52.17元，是表現最差的藍籌。
科技股方面，蘋果收市報141.51元，跌0.91%，谷歌母公司Alphabet收市報2728.98元，跌1.77%，亞馬遜收市報3247.33元，升0.03%，Facebook收市報323.77元，跌0.52%。
德國DAX指數收市跌0.34%，報15146.87點；法國CAC 40指數收市跌0.34%，報6548.11點；英國富時100指數收市跌0.23%，報7130.23點。