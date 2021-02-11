《魷魚遊戲》收視破億成最受歡迎劇集 多位分析師上調Netflix目標價
文章日期：2021年10月13日 14:25
影視串流平台Netflix於Twitter上公布，全球大熱韓劇《魷魚遊戲》上線不足一個月，觀看戶數已突破1.1億，打敗《柏捷頓家族：名門韻事》、《怪奇物語》等，成為Netflix創立以來最受歡迎劇集。
Netflix的第三季度業績將於10月19日美國收市後公布。該公司預計9月份收入74.8億美元，每股利潤為2.55美元，新增淨訂戶350萬戶。華爾街分析師預測，公司營收為74.8億美元，每股利潤為2.56美元，新增淨訂戶380萬戶。
華爾街投行Baird重申對Netflix「強於大市」評級，目標價上調至680美元。他認為，《魷魚游戲》吸引了新的訂閱者，亦證明了該公司製作引人入勝的內容的能力。
Truist分析師Netflix維持「買入」評級，同時將目標價上調至690美元。Jefferies分析師亦重申「買入」評級，將其目標價從620美元上調至737美元。該行看好Netflix最近收購遊戲開發商Night School的交易，並認為隨著該公司在遊戲領域的機會越來越明顯。
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