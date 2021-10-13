制訂得再多好的政策，也需要有人才推動才能成事；規劃得再好的細節，也需要人才落手落腳執行才能落實。人才是企業之本，雖然老土，但卻真實。林鄭說要檢討高層公務員的選拔機制，雖然難免會給外界「自己做不好，將責任推給下屬」的觀感，不過公務員一向給外界守舊脫節、得過且過的形象，就當檢討是決策者想諉過於人的把戲吧，也不代表沒有重新審視公務員的晉升機制的需要。

私人企業要留住人才，願景只是客套說話，願景的底蘊其實就是錢，因此商界最常留人的方式，就是加人工。政府工的人工從來不低，雖然幾乎年年有人工加，就算外間經濟再差，疫情期間裁員失業比比皆是，公務員仍能守住凍薪的底線；但卻沒有多勞多得的回報，做多了做好了，不會有額外的金錢回報；而只要做得不太差，夠年資依舊會順序升職。久而久之，就會形成一種苟且過活的文化，反正做得好也無利可圖，相反若做多了反而有機會「孭鑊」，倒不如舒舒服服做好本分就算，總之坐夠了也會慢慢升職。最後，有心拼博而追求更大回報的人會逐漸離開；公務員體制內，只剩下一群每日返工放工、不求上進、只求穩定之輩。不是說他們沒有能力，但卻只會做好份內事，不願替僱主拼博賣命。

正因如此，大膽推測一下，林鄭渴望的「有能者居之」上位機制，在公務員體制內注定難以成功。私人企業以能力定高低、再以能力定回報，較年輕的壓倒較年長的擔任其上司，並不罕見，講到尾也是計算員工能夠為公司帶來的利潤，若其帶來的回報較其他人多，資深同事就算不心服口服，也只能認命。公務員體系呢？卻是一個論資排輩的英雄塚，以年資論高低的文化根深柢固，一時三刻、甚至十年八載，相信也不能輕易改變。明明資歷較少，卻偏偏騎在我的頭上；明明半年前還是低級過我的下屬，現在卻越級高過我？而且薪點比我高，即人工也比我高，敢問叫我這個前輩，如何嚥得下這啖氣？

年輕怎麼就是錯？錯就錯在這裡全是公務員。林鄭在電視訪問內提到，構思中的高層選拔機制，可以讓有野心的年輕公務員投考，再由非公務員組成的委員會作遴選。我倒不擔心委員會的公正性，反正他們並無利害轇轕，但卻認為投考者在投考到結果公布之間的一段時間，將會很難捱，除非年資較他們年長的同事或上司根本不知道。試想像，人總是自私的，當一位下屬走去投考一個較上司高級的職位，上司心內肯定會認定這位下屬有異心，而且若下屬投考成功，即代表可供上司坐著等升的空缺又少一個，這可明顯地牽涉到潛在利益。於是，妒才的上司在結果公布前，肯定會用盡方法「玩針對」，冒求逼走有異心的下屬。

自己知自己事，林鄭公開宣稱對公僕的要求不應只是盡忠職守，還需要「敢創新」、「想幹事」的思維，加上要檢討晉升制度，與「滿意現時公務員表現」的門面話，明顯言行不一致。退後一萬步想，公務員體系內的老Seafood，難道不知道自己是老Seafood嗎？雖然政府政策經常誤判，但也不要想像到公務員都是低能，他們當中具備能力的相信不少，而且處理Paper Work的能力肯定是世界級，但問題是在日積月累的自保文化下，「團火」早已熄滅。你叫他們創新？他們或許會想，若果提出新想法但最後實踐失敗，會否影響原本預訂的「坐夠鐘」升遷？你叫他們想幹事？若果跳出慣常「做前期工作N年、研究N年、制訂N年、實踐N年」的工作流程，上司會否覺得自己「唔聽話」，連原本以年資跳薪點的機會也失去？

企業能夠「以能者居之」，因為他們推行淘汰機制，上到位的可以Take All，輸了只能敗走。公務員機制難以推行「以能者居之」，事關因循文化不是一時三刻能夠抹走，而且這個改變不是小手術，而是需要大規模將已沒有發展潛力可言的老Seafood大規模掃走，只留下願意接受挑戰的人。可以斷言，這將是極難發生的事，單是幾個公務員工會的反對已經頭痕，而且由誰人定奪哪人有潛力、哪人沒有？山頭文化、埋堆文化將是整治的重大障礙。而且，政府真的有不怕得罪公僕、力排眾議的魄力嗎？

所謂的檢討高層公務員晉升機制，最後會變成怎樣？具創新能力的年輕公僕，依然不敢越級挑戰，但為了穩定人工繼續坐下去，幾年後成為得過且過的一員。老Seafood上司繼續行使其權威，讓因循守舊苟且的因子永續下去。晉升委員會成立了，但報考的只是一眾本已差不多「坐夠鐘」等升的中年公僕，改變的，只是由原本的「夠鐘升」，加多了一層遴選機制，但由於可以選擇的依然是那批人，結果要升的還是會升。至於從外聘請？將會由各大建制政黨、地方社團「分餅仔」，或許是看看哪些做區議員、地方主任、滅罪防火會的幹事做得久了，就推舉他們投考試試。由於思維模式仍然是那一套，倒別寄望他們可以帶來甚麼具衝擊性的創新思維。

林鄭說，她是換人最多的特首，但換得人多，不代表思維就會變得創新、效率就會提高。官僚主義一日不能掃除，也別奢望政府的執行能力有甚麼改進。論自保，公務員也不是省油的燈，當牽涉到自身利益，又豈會任由別人宰割蠶食？改革後的鐵飯碗，依然是鐵造的。過得幾年，再次說起這些所謂的檢討或改革時，或許只記得，這只是林鄭任內其中一個「得意想法」吧。

羅仕揚

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