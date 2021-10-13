該行今天發表報告，對於此前《施政報告》落實粵港澳大灣區城市之間的深度合作，認為能加速發展其他新興產業，建立新的支柱產業，著力於在粵港澳大灣區尋找機遇，覓得新的「增長引擎」促進經濟多元發展。

畢馬威又指出，「雙城三圈」概念全方位突破深港兩地固有的行政界線，令新納入發展的流浮山對準剛擴容的前海合作區，新田科技城可放大河套深港科技創新合作區的群聚效應，推動粵港澳大灣區內的深度融通。

陶匡淳表示，「面向世界」的香港特區，在國家賦予的開放定位下，將通過發揮國際循環格局中的作用，更好地利用兩個市場、兩種資源，促進香港特區建設國際創新科技中心、亞太區國際法律及解決爭議服務中心、區域知識產權貿易中心、中外文化藝術交流中心。

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