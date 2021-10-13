據報，此事涉及的供應商包括恒大汽車天津工廠焊裝車間總包方庫卡，塗裝車間供應商日本大氣社，總裝車間總包方中汽工程，以及與國能合作建設了沖壓車間的天汽模等。目前，除沖壓車間主要由天汽模使用，給其他車企供給沖壓件外，其他車間處於停產或部分停產狀態。

不過，此前，恒大汽車在天津生產基地舉行戰略合作伙伴大會，總裁劉永灼於會上提到，公司已打響了為期三個月的攻堅戰，確保恒馳首車明年初在天津工廠下線出廠。消息一度利好恒大汽車股價。

恒大汽車於2019年8月發布新品牌「恒馳」，同時規劃了十幾款車，在廣州、上海、天津建有整車工廠。但隨著集團陷入財困危機，目前只保留了恒馳5、恒馳6項目。

據報，恒馳5原定率先推出，最初計劃於廣州南沙工廠投產，惟廣州工廠遲遲沒有拿到生產資質。今年初，恒大汽車把戰略重心轉移到天津，計劃在天津生產恒馳5。廣州和上海的一些生產人員、生產設備和試制車被轉移到天津。

報道指，恒大汽車的天津工廠來自於2019年1月收購的國能汽車。國能在天津濱海高新技術產業開發區建廠，並於2017年1月取得發改委核准的新能源車生產資質。 2018年11月國能 NEVS 93 車型進入工信部的產品公告目錄，惟這一資質目前面臨到期和延期問題。天津工廠的生產線按照 NEVS 93 車型的要求建設，無法滿足恒馳 5 生產要求，恒大去年底開始對生產線進行拆除和改造，現在這一改造工程已停滯。

此外，恒大汽車上海、廣州、天津三地的部分員工被口頭通知休假到10月底。有員工表示目前沒有收到9月工資，公積金也沒有如期繳納。

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