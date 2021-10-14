聯儲局紀要顯示減買債料從11月中旬或12月中旬開始，另一方面，美國9月消費物價按月上漲0.4%，超過預期，憧憬通脹壓力提振易轉嫁成本的公司，科技股領漲，美股個別發展，道指連跌4日，累計跌377.13點，對上一次連跌4日9月21日。