關注通脹、儲局減買債 道指微跌0.5點連跌第4日
文章日期：2021年10月14日 08:15
聯儲局紀要顯示減買債料從11月中旬或12月中旬開始，另一方面，美國9月消費物價按月上漲0.4%，超過預期，憧憬通脹壓力提振易轉嫁成本的公司，科技股領漲，美股個別發展，道指連跌4日，累計跌377.13點，對上一次連跌4日9月21日。
道瓊斯工業平均指數收跌0.53點，跌幅0.01%，報34377點。標普500指數收漲13點，升幅0.31%，報4363點。納斯達克綜合指數收漲105點，或0.74%，報14571點。
American Express跌3.54%，報168.72美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低40點，而salesforce升1.94%，報284.41元，貢獻道指35點。
科技股方面，蘋果收市報140.91元，跌0.42%，谷歌母公司Alphabet收市報2751.64元，升0.83%，亞馬遜收市報3284.28元，升1.13%，Facebook收市報324.54元，升0.23%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.7%，報460點。德國DAX指數收漲0.68%，報15249點；法國CAC 40指數漲0.76%，報6597點；英國富時100指數收漲0.17%，報7141點。