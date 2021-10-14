聲明指，聯儲會官員在實現充分就業和物價穩定這兩個使命上都面臨高度不確定性。

官員們亦討論過一種示例性的減少買債路徑，「這一路徑包括每月減少資產購買速度，美國國債減少100億美元，機構抵押貸款支持證券減少50億美元」，聯儲會官員表示，這條路徑提供了他們可能遵循的「直接而適當的模板」。

美國勞工部周三公布，9月份CPI按年增長5.4%。會議記錄稱，「多數與會者認為通脹風險偏重上行，他們擔心供應中斷和勞動力短缺可能會持續更長時間，對價格和工資的影響可能比當前預期更大或更持久」。

點陣圖顯示，最快可能在2022年開始加息，而芝加哥商品交易所聯邦觀察(CME FedWatch)的數據顯示，市場目前預計美聯儲將在明年9月首次加息，會議記錄公布後，交易員將記錄的可能性從62%提高到65%。

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