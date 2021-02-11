國統局公佈，9月PPI按年上漲10.7％，為1995年來高點。 PPI按年漲幅前值為9.5%，此前彭博調查預估中值為10.5%；9月居民消費價格(CPI)按年上漲0.7％，低於0.8%的前值和預估中值。

國家統計局城市司高級統計師董莉娟解讀指，9月份PPI漲幅繼續擴大，受煤炭和部分高耗能行業產品價格上漲等因素影響。

從按年看，PPI上漲10.7%，漲幅比上月擴大1.2個百分點。其中，生產資料價格上漲14.2%，漲幅擴大1.5個百分點；生活資料價格上漲0.4%，漲幅擴大0.1個百分點。調查的40個工業行業大類中，價格上漲的有36個，比上月增加4個。主要行業價格漲幅均有所擴大，其中煤炭開采和洗選業價格上漲74.9%，漲幅比上月擴大17.8個百分點；石油和天然氣開採業價格上漲43.6%，擴大2.3個百分點；石油、煤炭及其他燃料加工業價格上漲40.5%，擴大5.2個百分點；黑色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲34.9%，擴大0.8個百分點；化學原料和化學製品製造業價格上漲25.5%，擴大1.5個百分點；有色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲24.6%，擴大2.8個百分點。上述6個行業合計影響PPI上漲約8.42個百分點，約佔總漲幅的八成。

據測算，在9月份10.7%的PPI按年漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為1.8個百分點，與上月相同；新漲價影響約為8.9個百分點，比上月擴大1.2個百分點。

從按月看，PPI上漲1.2%，漲幅比上月擴大0.5個百分點。其中，生產資料價格上漲1.5%，漲幅擴大0.6個百分點；生活資料價格持平。受需求旺盛疊加供應持續偏緊影響，煤炭加工業價格上漲18.9%，煤炭開采和洗選業價格上漲12.1%，合計影響PPI上漲約0.50個百分點。部分高耗能行業生產受限，價格上漲較多，其中有色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲2.9%，水泥等非金屬礦物製品業價格上漲2.9%，化學原料和化學製品製造業價格上漲2.0%，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲1.8%，合計影響PPI上漲約0.57個百分點。另外，進口天然氣價格上漲等因素推動國內燃氣生產和供應業價格上漲2.5%，國際鐵礦石價格下降等因素帶動國內黑色金屬礦採選業價格下降8.7%。

CPI方面，9月份，消費市場供需基本平穩，價格總體穩定。

從按年看，CPI上漲0.7%，漲幅比上月回落0.1個百分點。其中，食品價格下降5.2%，降幅比上月擴大1.1個百分點，影響CPI下降約0.98個百分點。食品中，豬肉價格下降46.9%，降幅擴大2.0個百分點。

從按月看，CPI由上月上漲0.1%轉為持平。其中，食品價格由上月上漲0.8%轉為下降0.7%，影響CPI下降約0.12個百分點。食品中，豬肉和水產品供應充足，價格分別下降5.1%和2.5%，降幅比上月均有擴大。

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