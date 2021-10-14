Kyle Bass沽空港元勁蝕95%
文章日期：2021年10月14日 10:31
美國對沖基金海曼資本管理創辦人巴斯(Kyle Bass)去年6月設立新基金，豪賭香港聯繫匯率將在18個月內脫鈎，並有指基金將使用期權合約，為新基金作出200倍槓桿。18個月過去，據報基金損失了所投資3000萬美元中的超過95％。
美國證券交易委員會（SEC）在9月份的SEC執法行動聲明中，披露一宗非法融資活動，涉及的初創企業GTV Media Group，去年通過未註冊的股票發行籌資3.39億美元，其母公司於去年6月，將其中1億美元的資金轉移到一個未具名的對沖基金，該基金持有港元和其他亞洲貨幣的頭寸。根據SEC的數據，該基金損失了所投資3,000萬美元中的超過95%。
彭博社引述消息指，該對沖基金由Bass的Hayman Capital Management所管理。而GTV Media Group，則與內地富商郭文貴，和特朗普前顧問班農有關聯。
SEC稱其調查仍在繼續，並且沒有指控Bass或Hayman有不當行為。代表Bass和其公司的律師Jeff Tillotson在一份聲明中表示，Hayman不會對其投資者或基金發表評論。
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