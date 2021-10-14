美國證券交易委員會（SEC）在9月份的SEC執法行動聲明中，披露一宗非法融資活動，涉及的初創企業GTV Media Group，去年通過未註冊的股票發行籌資3.39億美元，其母公司於去年6月，將其中1億美元的資金轉移到一個未具名的對沖基金，該基金持有港元和其他亞洲貨幣的頭寸。根據SEC的數據，該基金損失了所投資3,000萬美元中的超過95%。

彭博社引述消息指，該對沖基金由Bass的Hayman Capital Management所管理。而GTV Media Group，則與內地富商郭文貴，和特朗普前顧問班農有關聯。

SEC稱其調查仍在繼續，並且沒有指控Bass或Hayman有不當行為。代表Bass和其公司的律師Jeff Tillotson在一份聲明中表示，Hayman不會對其投資者或基金發表評論。

其他報道

Kyle Bass沽空港元勁蝕95%

澳洲煤炭巨頭Whitehaven：煤價將繼續居高不下

煤價上升 內地9月PPI升至26年高 CPI低過預期

A股向下 人行淨回籠900億元 本周累計3600億元

順豐分拆子公司在港上市 獲中證監批准

港股假期休市 美期、亞股向上

儲局議息記錄：最快11月中旬開始減買債 9月加息機會增

關注通脹、儲局減買債 道指微跌0.5點連跌第4日