日本解散下議院 日股向上 日圓貶值
文章日期：2021年10月14日 13:04
日本國會下議院今日解散，準備10月31日大選，日股向上，日圓貶值。自民黨岸田文雄曾表示，希望在擁有465個席位的眾議院維持執政聯盟的多數席位。鑒於自民黨及其盟友公明黨目前共控制超過300個席位，幾乎肯定達標。
日經225半日曾升最多1.55%，是10月11日後最大升幅，當日升幅為1.9%，今暫高見28576.68點，是2021年10月11日28581.36點後最高。現報28499.59元，升1.28%。
日圓貶值，未有再破底，每美元兌日圓曾升值最多0.29%，是10月12日後最大升值幅度，當日升值幅度為0.42%。今早升值至113.58日圓，是10月13日113.8日圓後最強。現報113.54元，升0.26%。昨日曾升值至113.8日圓，是2018年12月3日113.85日圓後最強。
每百日圓兌港元低位為6.8491，未有低過昨日，昨日曾貶值至6.8373，是2017年11月9日6.835後新低。
Shinkin Asset Management首席市場分析師Jun Kato表示，美元/日圓看似會在114見頂，可能會回落，因為近期的快速漲勢已令該匯率處於超買區域。
其他報道