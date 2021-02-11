據了解，百度於2018年開始RNA二級結構領域的研究。百度研究院自2020年初新冠疫情全球流行時，經過數月，成功研發出LinearDesign mRNA序列優化算法，並於2020年4月正式對外發布。電腦模擬結果顯示，LinearDesign能夠有效提高mRNA疫苗序列的穩定性和蛋白質翻譯效率。特別的，針對新冠病毒刺突蛋白mRNA疫苗，LinearDesign可在短短10分鐘即完成序列設計。

百度表示，LinearDesign算法的成功，也進一步驗證AI+製藥的價值，AI算法與生物製藥領域的深度結合，算法較為實用性、有效性和其應用於生物製藥領域的商業價值。

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