百度AI+製藥算法LinearDesign 關鍵指標超基準序列20倍
文章日期：2021年10月14日 15:45
百度（9888）與行業領先的mRNA藥物公司斯微生物聯合公布，mRNA疫苗序列設計算法LinearDesign完成在新冠病毒mRNA疫苗分子設計上的生物學驗證。據實驗結果顯示，在穩定性、蛋白質表達水平及免疫原性等關鍵指標上，LinearDesign設計的疫苗大幅優于傳統方法的設計基準序列，尤其是抗原中和抗體滴度指標上，LinearDesign設計的分子最高超過基準分子的20倍。
據了解，百度於2018年開始RNA二級結構領域的研究。百度研究院自2020年初新冠疫情全球流行時，經過數月，成功研發出LinearDesign mRNA序列優化算法，並於2020年4月正式對外發布。電腦模擬結果顯示，LinearDesign能夠有效提高mRNA疫苗序列的穩定性和蛋白質翻譯效率。特別的，針對新冠病毒刺突蛋白mRNA疫苗，LinearDesign可在短短10分鐘即完成序列設計。
百度表示，LinearDesign算法的成功，也進一步驗證AI+製藥的價值，AI算法與生物製藥領域的深度結合，算法較為實用性、有效性和其應用於生物製藥領域的商業價值。
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