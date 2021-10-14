Disney+預計，將於2023年前啟動至少50部亞太區原創作品，而今日所公布的全新內容計劃也是當中的一部分。華特迪士尼公司亞太區總裁姜熡就表示，亞太地區內容登上世界舞台以及消費者的觀看模式日益成熟，公司相信現在是深化與亞太地區一流內容創作者合作的最佳時機，以為全球觀眾帶來更多故事。

Disney+今日公布的亞太區14套作品，當中有5套為韓國作品，與其競爭對手Netflix相若，看準韓劇市場。今日公布的作品包括，韓劇《Moving》、《雪降花》、《Grid》、《BLACKPINK: The Movie》、《我們的新紮學堂》；日劇《BLACK ROCK SHOOTER DAWN FALL》、《Summer Time Rendering》、《四疊半時光機藍調》（暫譯）。 以及其他作品，《Disney Twisted-Wonderland》和由台灣藝人陳柏霖主演的《正義的算法》等作劇集內容。

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