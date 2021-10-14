富途今晚回應指，始終積極配合監管的規定，努力並持續做好個人信息保護工作。

人民網指出，在《個人信息保護法》明確了個人信息跨境提供規則的背景下，內地公民的個人信息出境問題或將成為提供美股、港股等全球主要市場股票交易服務的互聯網券商將要面臨的新考驗。

人民網派記者實測富途牛牛的開戶流程，指賬戶開通後，可以選擇存入資金，支付的銀行賬戶地區不包括中國內地。但開戶後翌日，富途的客戶經理聯絡該人民網記者，詢問了記者的內地銀行卡所在城市和銀行，確認上述銀行卡能夠正常使用、購匯和跨境轉賬之後，給出了換匯的指南。

人民網提到，5年前中證監曾批評境內網站提供美股、港股等境外證券買賣服務，當時中證監表示，除合格境內機構投資者（QDII）、滬港通機制外，未批准任何境內外機構開展為境內投資者參與境外證券交易提供服務的業務。

文章又提到，富途是美國金融業監管局（FINRA）成員，FINRA要求保留客戶賬戶信息最少6年，而文章引述法律界人士指，中國的《個人信息保護法》對境內投資者數據跨境傳輸及使用提出了更高的合規性要求，「因此，富途、老虎等跨境互聯網券商在用戶信息安全以及合法化、合規化方面存在風險。」

文章同時指出，今年7月，國家網信辦發布意見稿，要求「掌握超過100萬用戶個人信息的運營者赴國外上市，必須向網絡安全審查辦公室申報網絡安全審查」，這對赴國外上市的跨境互聯網券商也將是新的考驗。