LinkedIn表示，在2014年2月決定進入中國市場時，他們已意識到要同時遵守中國政府對互聯網平台的要求。LinkedIn指，他們強烈支持言論自由，同時設立清晰的指引，若有要重新評估LinkedIn的中國版，就會遵循這些指引。

「這戰略使我們在過去7年成功管理中國版LinkedIn，但雖然在業務上取得成功，我們在社會層面上，例如分享及保持知情權方面，沒有取得同樣程度的成功。」因此，LinkedIn決定在今年稍後關閉中國版LinkedIn。

但與此同時，LinkedIn會在中國版推出新的業務，名為InJobs。InJobs會繼續替中國的專才尋找工作，但InJobs不會提供分享文章、分享帖子等社交功能。

LinkedIn在今年3月曾突然暫停中國新用戶註冊，表示要檢查公司的合法性。其後在近月，多名外籍記者、學者或政府官員指，其中國版賬號被禁，有美國參議員曾經要求微軟就事件解釋。微軟在2016年以260億美元收購LinkedIn。