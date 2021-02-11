業績帶動美股向上 3大指數見近3周高位 道指升534點
文章日期：2021年10月15日 08:15
業績期帶動美股向上，美銀和摩根士丹利的投銀部門收入接近或達到創紀錄水平、整個行業的股票交易收入大幅成長，其中花旗增幅達到驚人的40%；美國初申失業金人數也降至去年3月以來最低。消息刺激美股向上，標指見近3個月最大升幅，連同納指齊齊連升2日，3大指數見近3周高位。
道瓊斯工業平均指數收漲534點，升幅1.56%，報34912點。標普500指數收漲74點，升幅1.71%，報4438點。納斯達克綜合指數收漲251點，或1.73%，報14823點。
道指收市報34912.56點，是9月8日後收市新高，當日報35031.07點。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是10月6日。
標指曾升最多1.74%，是7月20日後最大升幅，當日升幅為1.84%。隔晚高見4439.73點，是9月27日4457.3點後最高。收市報4438.26點，是9月27日後收市新高，當日報4443.11點。連升2日，累計升87.61點，對上一次連升2日是10月6日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是10月6日。
納指曾升最多1.76%，是10月5日後最大升幅，當日升幅為1.78%。隔晚高見14827.56點，是9月27日15003.16點後最高。收市報14823.43點，是9月27日後收市新高，當日報14969.97點。連升2日，累計升357.51點，對上一次連升2日是10月6日；連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是10月6日。
聯合健康升4.17%，報420.36美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻110點，而波音跌1.96%，報217.44元，拖低道指28點。
科技股方面，蘋果收市報143.76元，升2.02%，谷歌母公司Alphabet收市報2823.02元，升2.59%，亞馬遜收市報3299.86元，升0.47%，Facebook收市報328.53元，升1.22%。
歐洲STOXX 600指數收漲1.21%，報465點。德國DAX指數收漲1.4%，報15462點；法國CAC 40指數漲1.34%，報6685點；英國富時100指數收漲0.93%，報7207點。