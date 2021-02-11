港股ADR升198點 夜期高水5點 亞股向上
文章日期：2021年10月15日 08:39
美股向上，港股ADR升198點或0.79%，報25161點，即月恒指夜期升58點，高水5點，報24968點。
個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.21%，折合報489.04元；阿里巴巴（9988）升0.55%，折合報162.19元；美團（3690）升2.64%，折合報276.11元；匯控（0005）升1.04%，折合報45.42元；建行（0939）跌0.24%，折合報5.48元。
道期現升0.1%；標期現升0.07%；納期現升0.11%。日股現升0.82%，韓股現升1%，澳股現升0.52%。
今日焦點股份可留意：
紫金（2899）等公布業績。
越秀交通（1052）擬分拆漢孝高速公路於深圳上市。
中興通訊（0763）受惠轉讓旗下業務，料上季淨利潤最多升1.25倍。
贛鋒鋰業（1772）發盈喜，第三季盈利最多升5.2倍。
山東墨龍（0568）第三季虧損收窄逾7成。
路透︰恒大（3333）未向長春市付清土地成交款項。
UNIQLO母企迅銷（6288）全年多賺88％，收入升6.2％。
中集集團（2039）料首三季多賺3成。
中國心連心（1866）發盈喜，料今年首三季多賺至少2倍。
快手（1024）據報將今年GMV目標調低至6500億元人幣。
恒大汽車（0708）傳拖數，恒馳5沒如期投產。
內地9月新增人民幣貸款、社融遜預期。留意內銀股。
謝瑞麟（0417）發盈喜，料半年虧轉盈賺200萬。
其他報道