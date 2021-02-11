恒指高開224點 10天線升穿20天線
文章日期：2021年10月15日 09:26
恒指今早高開224點或0.9%，報25187點，成交金額61億元；國指今早高開67點或0.77%，報8916點。恒生科技指數開市報6282點，升1.33%。
藍籌31隻升，16隻下跌，13隻無升跌。吉利（0175）升5.97%，報23.95元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）升2.23%，報275元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻49點；石藥（1093）跌4.22%，報8.62元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低6點。
恒生科技指數成份股25隻升，1隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是京東（9618）開市報315元，升3.48%；跌幅最大的是同程藝龍（0780）開市報18.92元，跌1.46%。
恒指上試50天線(25420.2點)，目前10天線(24636.05點)升穿20天線(24610.88點)；科指高於20天線(6206.8點)，受制50天線(6415.68點)。
紫金（2899）公布業績，開市報10.7元，升4.29%。
越秀交通（1052）擬分拆漢孝高速公路於深圳上市。無成交，報5.23元。
中興通訊（0763）受惠轉讓旗下業務，料上季淨利潤最多升1.25倍。開市報26.9元，升6.11%。
贛鋒鋰業（1772）發盈喜，第三季盈利最多升5.2倍。開市報135.7元，升2.8%。
山東墨龍（0568）第三季虧損收窄逾7成。開市報4.69元，跌0.85%。
UNIQLO母企迅銷（6288）全年多賺88％，收入升6.2％。無成交，報50元。
中集集團（2039）料首三季多賺3成。開市報15.88元，升5.73%。
中國心連心（1866）發盈喜，料今年首三季多賺至少2倍。開市報6.27元，升4.85%。
快手（1024）據報將今年GMV目標調低至6500億元人幣。開市報83.15元，升0.48%。
恒大汽車（0708）傳拖數，恒馳5沒如期投產。開市報3.72元，升1.36%。
內地9月新增人民幣貸款、社融遜預期。工行（1398）開市報4.35元，跌0.46%；建行（0939）開市報5.49元，無升跌。
謝瑞麟（0417）發盈喜，料半年虧轉盈賺200萬。無成交，報1元。
異動股
上升異動股，包括，思摩爾（6969）開市報38.85元，升14.94%；宇華教育（6169）開市報4.42元，升14.81%；新高教（2001）開市報4.04元，升14.77%；希望教育（1765）開市報1.49元，升14.62%；中昌國際（0859）開市報0.4元，升14.29%；中教控股（0839）開市報15.32元，升14.16%；中國新華教育（2779）開市報1.65元，升13.79%；民生教育（1569）開市報1.2元，升13.21%；中國科培（1890）開市報4.51元，升11.63%；五礦資源（1208）開市報3.78元，升10.53%；東軟教育（9616）開市報5.4元，升8.43%。
下跌異動股，包括，中煤能源（1898）開市報5.61元，跌10.38%；新天綠色能源（0956）開市報6.11元，跌5.56%；呷哺呷哺（0520）開市報6.23元，跌5.46%；兗煤（1171）開市報13.84元，跌5.08%；中廣核新能源（1811）開市報6.16元，跌4.2%；雲南水務（6839）開市報1.06元，跌3.64%；中遠海控（1919）開市報10.6元，跌3.46%；亨得利（3389）開市報0.31元，跌3.13%。
其他報道