恒指今早高開224點，曾倒跌最多33點，其後倒升最多266點，高低波幅299點。恒指半日升207點或0.83%，報25170點，成交金額1038億元；國指升58點或0.66%，報8907點。恒生科技指數收報6263點，升1.02%。