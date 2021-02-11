恒指半日升207點 北水連續第7日流入 教育股大升
文章日期：2021年10月15日 12:16
恒指今早高開224點，曾倒跌最多33點，其後倒升最多266點，高低波幅299點。恒指半日升207點或0.83%，報25170點，成交金額1038億元；國指升58點或0.66%，報8907點。恒生科技指數收報6263點，升1.02%。
藍籌35隻升，24隻下跌，1隻無升跌。吉利（0175）升7.74%，收報24.35元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）升3.05%，收報277.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻68點；中海外（0688）跌4.35%，收報17.16元，是跌幅最大的藍籌。建行（0939）跌1.28%，收報5.42元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低14點。
恒生科技指數成份股19隻升，11隻下跌。升幅最大的是百度（9888）收報161.2元，升3.2%；跌幅最大的是明源雲（0909）收報26.65元，跌6%。
恒指受制50天線(25419.87點)，10天線(24634.39點)升穿20天線(24610.05點)；科指高於20天線(6205.85點)受制於50天線(6415.3點)。
北水南下合計淨流入1.72億元，較上日減少91.71%，連續第7日流入，累計流入204.02億元，對上一次連續7日淨流入是2021年5月20日。南水北上合計淨流出8.88億元人民幣，較上日減少35.6%，連續第2日流出，累計流出22.66億元。
傳內地允許加快按揭貸款發放。內房股仍向下，佳兆業（1638）見52周低1.74元，收報1.75元，跌6.91%；禹洲（1628）創上市新低，見0.96元，收報0.98元，跌4.85%；時代中國（1233）見52周低5.39元，收報5.55元，跌3.65%；中海外（0688）收報17.16元，跌4.35%；碧桂園（2007）收報7.67元，跌1.03%；潤地（1109）收報31.35元，跌2.49%；龍湖（0960）收報34.15元，跌2.71%。
國務院《意見》鼓勵上市公司舉辦職業教育。教育股普遍大升。新高教（2001）收報4.33元，升23.01%；中教控股（0839）收報15.92元，升18.63%。
布蘭特期油創52周高，見84.6元，收報84.51元，升0.61%。中石油（0857）收報3.99元，跌0.99%；中海油（0883）收報8.67元，跌0.23%。
友邦（1299）：湖北分公司獲銀保監批准開業。收報87.9元，升0.46%。
紫金（2899）等公布業績。收報11.02元，升7.41%。
越秀交通（1052）擬分拆漢孝高速公路於深圳上市。收報5.2元，跌0.57%。
中興通訊（0763）受惠轉讓旗下業務，料上季淨利潤最多升1.25倍。收報25.9元，升2.17%。
贛鋒鋰業（1772）發盈喜，第三季盈利最多升5.2倍。收報138.4元，升4.85%。
山東墨龍（0568）第三季虧損收窄逾7成。收報4.51元，跌4.65%。
UNIQLO母企迅銷（6288）全年多賺88％，收入升6.2％。收報51元，升2%。
中集集團（2039）料首三季多賺3成。收報15.22元，升1.33%。
中國心連心（1866）發盈喜，料今年首三季多賺至少2倍。收報5.98元，無升跌。
快手（1024）據報將今年GMV目標調低至6500億元人幣。收報83.95元，升1.45%。
恒大汽車（0708）傳拖數，恒馳5沒如期投產。收報3.87元，升5.45%。
內地9月新增人民幣貸款、社融遜預期。工行（1398）收報4.34元，跌0.69%；建行（0939）收報5.42元，跌1.28%。
謝瑞麟（0417）發盈喜，料半年虧轉盈賺200萬。收報1元，無升跌。
破頂股表現
破頂股包括，兗煤澳洲（3668）創52周高，見23元，收報23元，升5.5%；新灃集團（1223）創52周高，見0.98元，收報0.96元，無升跌；電訊數碼（6033）創52周高，見3.39元，收報3.32元，升1.53%。
破底股方面
破底股包括，禹洲（1628）創上市新低，見0.96元，收報0.98元，跌4.85%；當代置業（1107）創上市新低，見0.4元，收報0.415元，跌4.6%；雲遊控股（0484）創上市新低，見1.12元，收報1.12元，跌1.75%；和鉑醫藥（2142）創上市新低，見6.26元，收報6.49元，升0.46%；心通醫療（2160）創上市新低，見5.55元，收報5.61元，跌3.77%；康諾亞（2162）創上市新低，見46.05元，收報46.55元，跌3.72%；東陽光藥（1558）創上市新低，見4.08元，收報4.11元，跌3.07%；和黃醫藥（0013）創上市新低，見48.05元，收報48.6元，跌4.52%；華南城（1668）創上市新低，見0.6元，收報0.61元，跌3.17%；融信中國（3301）創上市新低，見3.29元，收報3.31元，跌3.78%；冠均國際（1629）創上市新低，見0.63元，收報0.65元，跌1.52%；比亞迪電子（0285）見52周低25.35元，收報25.55元，跌0.97%；家鄉互動（3798）見52周低1.91元，收報1.92元，跌1.03%；中國燃氣（0384）見52周低20.3元，收報20.65元，跌1.43%；中國抗體（3681）見52周低2.78元，收報2.88元，升1.77%；星島（1105）見52周低0.68元，收報0.68元，跌1.45%；萬洲（0288）見52周低5元，收報5.03元，跌1.37%。
異動股
上升異動股，包括，新高教（2001）收報4.33元，升23.01%；偉俊集團控股（1013）收報0.084元，升21.74%；中教控股（0839）收報15.92元，升18.63%；東軟教育（9616）收報5.85元，升17.47%；希望教育（1765）收報1.52元，升16.92%；宇華教育（6169）收報4.41元，升14.55%；中昌國際（0859）收報0.4元，升14.29%；中國科培（1890）收報4.56元，升12.87%；中車時代電氣（3898）收報37.35元，升12.33%；民生教育（1569）收報1.18元，升11.32%；五菱（0305）收報1.38元，升11.29%。
下跌異動股，包括，中國水業集團（1129）收報0.275元，跌9.84%；中煤能源（1898）收報5.65元，跌9.74%；中遠海控（1919）收報10元，跌8.93%；百本醫護（2293）收報0.94元，跌8.74%；太陽國際（8029）收報0.52元，跌7.14%；佳兆業（1638）見52周低1.74元，收報1.75元，跌6.91%；太睿國際控股（1010）收報2.44元，跌6.87%；中國新城鎮（1278）收報0.087元，跌6.45%；東方海外（0316）收報113.8元，跌6.26%；卓能（0131）收報2.6元，跌6.14%；晨鳴紙業（1812）收報3.99元，跌6.12%。
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