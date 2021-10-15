【選股王】特斯拉9月銷量勝同業 供應商力勁料可受惠
文章日期：2021年10月15日 12:41
恒指升207點，收報25170點，成交金額1038億。美國通脹高位回穩，債息回落，美股大升，港股高開224點後一度倒跌，但騰訊（0700）及美團（3690）之後拉升，加上匯控（0005）升2%，恒指升幅再度擴大。
中央要求加大力度發展職業教育，東方教育（0667）升19%，但高等教育股亦飈升，新高教（2001）及中教（0839）升24%及18%，其他高教股亦普遍升超過10%。
汽車股強勢，9月份汽車銷售按月回升，市場憧憬芯片短缺問題正在紓緩，加上吉利（0175）本月底發佈6大智能技術，比亞迪（1211）、長汽（2333）及吉利均升約7%。
資源股個別發展，美元回軟金價反彈，銅價亦發力向上，加上收購鋰礦資產，紫金（2899）升7.4%，江西銅（0358）及五礦（1208）亦升7%及8%。
特斯拉9月份於中國市場共賣出56006輛的中國產電動車，這是特斯拉上海工廠約於2 年前啟用以來的新高紀錄，表現遠勝一眾同業。力勁（0558）作為其壓鑄機供應商料可受惠。力勁近期受市場擔心芯片短缺、拉閘限電影響，股價大跌，但市場已消化利淡素，而受影響料時間有限，資金開始積極低吸。走勢上，力勁股價反彈力頗強，回升空間亦大。
張兆聰