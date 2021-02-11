恒指最高位收升368點 全周升幅7周最大 連升3周 北水5個月最長流入
文章日期：2021年10月15日 16:36
外圍向上，港股復市後補回升幅，科技、金融、汽車股推升大市，恒指今早高開224點後曾跌33點，收市競價時段「嘜高」，以全日高位升368點收市，仍受制於50天線(25423.08點)，全日高低波幅401點。北水連續第7日流入，是近5個月最長。三大指數本周上升，恒指、國指連升3周，科指連升2周，升幅齊齊見逾1個月最大。
恒指收市升368點或1.48%，報25330點，是9月14日後收市新高，成交金額1796億元，較上日增加31.12%，是9月17日1938.31億元成交後最多；國指升117點或1.32%，報8966點。恒生科技指數收報6318點，升1.92%。
藍籌38隻升，19隻下跌，3隻無升跌。吉利（0175）升7.96%，收報24.4元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）升4.39%，收報280.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻98點；石藥（1093）跌3.89%，收報8.65元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低6點。
恒生科技指數成份股24隻升，5隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是海爾智家（6690）收報27.95元，升4.49%；跌幅最大的是阿里健康（0241）收報10.64元，跌2.21%。
恒指10天線(24650.44點)升穿20天線(24618.07點)；科指同樣受制50天線(6416.41點)，但高於20天線(6208.64點)。
北水南下合計淨流入2.07億元，較上日減少90.04%，連續第7日流入，累計流入204.37億元，對上一次連續7日淨流入是2021年5月20日。南水北上合計淨流入26.93億元人民幣，終止單日流出。
一周表現
恒指本周累升1.99%或493點，升幅是8月27日後最大，當時收市升幅為2.25%；恒指連升3周，對上一次連升3周，是9月10日；本周表現最佳的是比亞迪（1211），累升10.98%，其次為吉利（0175）及美團（3690），分別升9.91%及9.69%。而表現最差的是安踏（2020），累跌7.61%，其次為阿里健康（0241）及石藥（1093），分別跌6.34%及5.67%。
國指本周累升2.17%或190點，升幅是9月3日後最大，當時收市升幅為3.73%；國指連升3周，對上一次連升3周，是9月10日；本周表現最佳的是比亞迪（1211），累升10.98%，其次為吉利（0175）及美團（3690），分別升9.91%及9.69%。而表現最差的是安踏（2020），累跌7.61%，其次為阿里健康（0241）及石藥（1093），分別跌6.34%及5.67%。
科指本周累升1.81%或112點，升幅是9月3日後最大，當時收市升幅為6.43%；科指連升2周，對上一次連升2周，是9月3日；本周表現最佳的是美團（3690），累升9.69%，其次為京東（9618）及汽車之家（2518），分別升6.28%及5.68%。而表現最差的是聯想（0992），累跌12.71%，其次為阿里健康（0241）及萬國數據（9698），分別跌6.34%及3.26%。
午後消息股表現
IEA料需求增、高盛唱好，油價創超過3年新高。中石油（0857）收報4.03元，無升跌；中海油（0883）收報8.68元，跌0.12%。
建行（0939）：恒大（3333）貸款餘額較少，總體風險可控。建行收報5.47元，跌0.36%。
DaisoJapan今年第6間分店落戶灣仔，面積逾6000呎。永旺（0984）收報1.48元，升4.23%。
習近平：加強高收入調節，形成橄欖型結構。內地下架96款App，涉字節跳動、騰訊SDK。科技龍頭個別發展，騰訊（0700）收報495.6元，升2.57%；阿里巴巴（9988）收報161.8元，升0.31%；美團（3690）收報280.8元，升4.39%。
颱風、重陽影響，和譽（2256）今上市，曾潛水13%，低見10.8元，收市跌幅收窄，收報12.4元，跌0.48%。
中國建築興業（0830）第三季經營溢利升57%。收報1.73元，升1.76%。
中國海外宏洋（0081）首三季營業額增33%。收報4.07元，跌6%。
中廣核新能源（1811）上月發電量增11%。收報7.08元，升10.11%。
今早及假期前消息股表現
傳內地允許加快按揭貸款發放。內房股仍向下，中海外（0688）收報17.3元，跌3.57%；碧桂園（2007）收報7.69元，跌0.77%；潤地（1109）收報31.6元，跌1.71%；龍湖（0960）收報35.1元，無升跌。
恒汽（0708）據報天津生產線已重啟，力保恒馳5如期下線。收報3.84元，升4.63%。
友邦（1299）：湖北分公司獲銀保監批准開業。收報87.8元，升0.34%。
國務院《意見》鼓勵上市公司舉辦職業教育。教育股普遍大升。新高教（2001）收報4.3元，升22.16%；希望教育（1765）收報1.55元，升19.23%；中教控股（0839）收報15.72元，升17.14%；東軟教育（9616）收報5.7元，升14.46%。
紫金（2899）等公布業績。收報11.04元，升7.6%。
越秀交通（1052）擬分拆漢孝高速公路於深圳上市。收報5.27元，升0.76%。
中興通訊（0763）受惠轉讓旗下業務，料上季淨利潤最多升1.25倍。收報25.8元，升1.78%。
贛鋒鋰業（1772）發盈喜，第三季盈利最多升5.2倍。收報139.7元，升5.83%。
山東墨龍（0568）第三季虧損收窄逾7成。收報4.44元，跌6.13%。
UNIQLO母企迅銷（6288）全年多賺88％，收入升6.2％。收報51.2元，升2.4%。
中集集團（2039）料首三季多賺3成。收報15.04元，升0.13%。
中國心連心（1866）發盈喜，料今年首三季多賺至少2倍。收報5.97元，跌0.17%。
快手（1024）據報將今年GMV目標調低至6500億元人幣。收報84.75元，升2.42%。
內地9月新增人民幣貸款、社融遜預期。工行（1398）收報4.35元，跌0.46%；建設銀行收報5.47元，跌0.36%。
謝瑞麟（0417）發盈喜，料半年虧轉盈賺200萬。收報1.02元，升2%。
破頂股表現
破頂股包括，周大福（1929）創上市新高，見18.4元，收報18.4元，升11.92%；興科蓉醫藥（6833）創52周高，見0.74元，收報0.74元，升2.78%；仁天科技控股（0885）創52周高，見0.01元，平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌；兗煤澳洲（3668）創52周高，見23元，收報21.1元，跌3.21%；新灃集團（1223）創52周高，見0.98元，收報0.95元，跌1.04%；電訊數碼（6033）創52周高，見3.39元，收報3.34元，升2.14%；中國高精密（0591）創52周高，見1.22元，見52周低1.22元，收報1.22元，無升跌。
破底股方面
內房股破底，包括，禹洲（1628）創上市新低，見0.96元，收報0.97元，跌5.83%；當代置業（1107）創上市新低，見0.4元，收報0.42元，跌3.45%；華南城（1668）創上市新低，見0.59元，收報0.6元，跌4.76%；融信中國（3301）創上市新低，見3.25元，收報3.31元，跌3.78%；粤海置地（0124）見52周低0.75元，收報0.75元，跌1.32%；
藥股破底，包括，和鉑醫藥（2142）創上市新低，見6.26元，收報6.51元，升0.77%；心通醫療（2160）創上市新低，見5.52元，收報5.53元，跌5.15%；康諾亞（2162）創上市新低，見43.5元，收報44.5元，跌7.96%；東陽光藥（1558）創上市新低，見4.08元，收報4.08元，跌3.77%；雅各臣（2633）創上市新低，見0.58元，收報0.6元，跌1.64%；和黃醫藥（0013）創上市新低，見48.05元，收報49.55元，跌2.65%；堃博醫療（2216）創上市新低，見11.8元，收報11.8元，跌5.6%；和譽（2256）創上市新低，見10.8元，收報12.4元，跌0.48%；中國抗體（3681）見52周低2.78元，收報2.95元，升4.24%；聯康生物（0690）見52周低0.088元，收報0.091元，跌1.09%。
其他破底股包括，偉俊集團控股（1013）創上市新低，見0.04元，收報0.048元，跌30.43%；冠均國際（1629）創上市新低，見0.63元，收報0.65元，跌1.52%；海倫司（9869）創上市新低，見20.05元，收報20.35元，跌6.86%；比亞迪電子（0285）見52周低25.35元，收報25.55元，跌0.97%；家鄉互動（3798）見52周低1.91元，收報1.94元，無升跌；中國燃氣（0384）見52周低20.3元，收報20.75元，跌0.95%；維他奶（0345）見52周低18.5元，收報18.56元，跌2.42%；星島（1105）見52周低0.67元，收報0.67元，跌2.9%；萬洲（0288）見52周低5元，收報5.1元，無升跌；英皇文化產業（0491）見52周低0.062元，收報0.062元，無升跌；尖沙咀置業（0247）見52周低23.5元，收報23.5元，無升跌；中國高精密（0591）創52周高，見1.22元，見52周低1.22元，收報1.22元，無升跌；雲遊控股（0484）創上市新低，見1.12元，收報1.12元，跌1.75%。
異動股
上升異動股，包括，新高教（2001）收報4.3元，升22.16%；希望教育（1765）收報1.55元，升19.23%；新晨中國動力（1148）收報1.13元，升18.95%；中教控股（0839）收報15.72元，升17.14%；五菱（0305）收報1.44元，升16.13%；東軟教育（9616）收報5.7元，升14.46%；周大福（1929）創上市新高，見18.4元，收報18.4元，升11.92%；中車時代電氣（3898）收報36.85元，升10.83%；福耀玻璃（3606）收報44.4元，升10.31%。
下跌異動股，包括，偉俊集團控股（1013）創上市新低，見0.04元，收報0.048元，跌30.43%；中遠海控（1919）收報9.89元，跌9.93%；中煤能源（1898）收報5.65元，跌9.74%；奈雪的茶（2150）收報10.2元，跌8.93%；松齡（1989）收報0.92元，跌8.91%；華融金控（0993）收報0.17元，跌8.11%；佳兆業（1638）見52周低1.71元，收報1.73元，跌7.98%；康諾亞（2162）創上市新低，見43.5元，收報44.5元，跌7.96%；佳兆業健康（0876）收報0.2元，跌7.83%；百本醫護（2293）收報0.95元，跌7.77%；東方海外（0316）收報112.5元，跌7.33%。
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