外圍向上，港股復市後補回升幅，科技、金融、汽車股推升大市，恒指今早高開224點後曾跌33點，收市競價時段「嘜高」，以全日高位升368點收市，仍受制於50天線(25423.08點)，全日高低波幅401點。北水連續第7日流入，是近5個月最長。三大指數本周上升，恒指、國指連升3周，科指連升2周，升幅齊齊見逾1個月最大。