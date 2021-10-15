人行認定19家系統重要性銀行
文章日期：2021年10月15日 17:47
人行公布，為完善中國系統重要性銀行監管框架，明確系統重要性銀行附加監管要求，人行會同銀保監會制定了《系統重要性銀行附加監管規定（試行）》，今年12月1日起施行。
《附加監管規定》主要內容包括：一是附加監管指標要求。二是恢復與處置計劃要求。三是審慎監管要求。人行、銀保監會可基於監測分析和壓力測試結果，適時向系統重要性銀行提示風險，督促降低系統性金融風險。
當中《附加監管規定》第四條要求系統重要性銀行在滿足最低資本要求、儲備資本和逆周期資本要求基礎上，還應滿足一定的附加資本要求，由核心一級資本滿足。系統重要性銀行分為五組，第一組到第五組的銀行分別適用0.25%、0.5%、0.75%、1%和1.5%的附加資本要求。若銀行同時被認定為中國系統重要性銀行和全球系統重要性銀行，附加資本要求不疊加，採用二者孰高原則確定。
人行、銀保監會有關部門負責人回應記者提問時表示，入選的系統重要性銀行均滿足附加資本要求，無需立即補充資本，不會影響信貸供給能力。
人行又指，為完善宏觀審慎政策框架，加強系統重要性銀行監管，根據《系統重要性銀行評估辦法》，人行與銀保監會評估認定了19家國內系統重要性銀行，包括6家國有商業銀行、9家股份制商業銀行和4家城市商業銀行。
按系統重要性得分從低到高分為五組：第一組8家，包括平安銀行、中國光大銀行、華夏銀行、廣發銀行、寧波銀行、上海銀行、江蘇銀行、北京銀行；第二組4家，包括浦發銀行、中信銀行、中國民生銀行、中國郵政儲蓄銀行；第三組3家，包括交通銀行、招商銀行、興業銀行；第四組4家，包括中國工商銀行、中國銀行、中國建設銀行、中國農業銀行；第五組暫無銀行進入。
人行、銀保監會下一步將根據《附加監管規定》，共同做好系統重要性銀行附加監管工作，促進系統重要性銀行穩健經營和健康發展。
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