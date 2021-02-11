路透引述市場分析師表示， 螢光棒中的半導體是使用較舊的技術製造的，這種低端晶片目前面臨著最大的短缺。亦有製造商表示，現時半導體交付的等待時間由以往通常的兩個月，已延長至六個月。

BTS、EXO 和 SuperM等偶像組合製作應援手燈公司FANLIGHT，其創辦人Ashton Jungmin Choi向《路透社》透露，公司已提前批量訂購微控制器晶片，望明年能恢復現場活動，現時因為交付時間較長和運費上漲達3倍，晶片成本更比一年前增加三成。

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