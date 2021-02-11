財經花生︱晶片荒蔓延至K-pop周邊商品 BTS應援手燈都要加價
文章日期：2021年10月15日 18:10
現在半導體行業可以話是「一芯難求」，繼汽車和電子產品等受到「晶片荒」影響供應鏈外，問題已經蔓延至娛樂產業。據《路透社》報道，韓國K-pop男子組合防彈少年團（BTS）的周邊商品「ARMY bombs」應援手燈，在9月宣布加價，手燈的價格已於今個月頭增加2美元至59美元一枝。防彈少年團（BTS）所屬公司Hybe，於線上商店「Weverse Shop」 就表示，加價主要歸咎於持續的全球半導體短缺影響，導致生產成本上升。
路透引述市場分析師表示， 螢光棒中的半導體是使用較舊的技術製造的，這種低端晶片目前面臨著最大的短缺。亦有製造商表示，現時半導體交付的等待時間由以往通常的兩個月，已延長至六個月。
BTS、EXO 和 SuperM等偶像組合製作應援手燈公司FANLIGHT，其創辦人Ashton Jungmin Choi向《路透社》透露，公司已提前批量訂購微控制器晶片，望明年能恢復現場活動，現時因為交付時間較長和運費上漲達3倍，晶片成本更比一年前增加三成。
其他報道
恒指最高位收升368點 全周升幅7周最大 連升3周 北水5個月最長流入