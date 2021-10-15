據稱，中、美雙方企業商討的交易價值，涉及數十億美元計，據此中方輸入美國的LNG將會急增，相比2019年中美貿易戰爆發時，兩國的燃氣貿易幾近叫停。兩國今次談判的購氣交易，其實早於今年初已開始，但是隨著內地近月出現缺電及燃料，雙方的談判正加速進行。隨著新奧股份（滬：600803）在周一落實與Cheniere達成13年期交易，料未來數個月至今年底前會有更多新的交易落實。以目前市場造價而言，美國的燃氣供應有其吸引力。

亞洲的天然氣價今年已經大增5倍，觸發市場對冬天缺電的憂慮。—北京的高級業內人士指出，企業面對冬季供應斷層及漲價問題，因此雙方的談判自8月份在氣價處於每百萬英熱單位造價達15美元時，加速進行。另一北京消息指，在經歷近月市場大幅波動，已有買家後悔沒有事先簽下足夠的長期供應。相比過往市場只注重現貨市場變化，今次事件令人們體會長期的供應才為骨幹問題。中方買方更正四出查探最近的船期，期望能夠彌補冬季的需求及長遠的氣體進口。

現時估計，以北美付運到北亞的燃氣價錢，估計約為每百萬英熱單位造價9至10美元，該價錢已包含往來美、中的船運費每百萬英熱單位約2美元。相比亞洲的現貨氣價，每百萬英熱單位造價已經超過30美元。

不過，北美氣價與亞洲現貨價差，則受到氣化成本，遠期油氣價的溢價及預期影響。當中，相比中石油（0857）及中海油而言，單是涉足較多現貨市場買賣的中石化，每年便要購氣400萬噸。最新的情況是，中石化正與3至4家公司洽商，自2023年起未來10年，按年採購100萬噸燃氣，當中部份向美國採購。中石油及中海油雖然早已在加拿大及莫三鼻克投資LNG出口項目，但是因為出現延誤，因此相對上向美國採購燃氣變得吸引。

不過，亦有買家表現得審慎，一內地進口商表示，市場內有很多炒作，沒有人知道今次供應斷層會維時多久。若在未一、兩年並非因為有新的需求，還是靜觀其變。

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