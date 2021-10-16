據報，近一年以來，在「三道紅線」、兩個上限等政策之下，房企對現金的渴求愈加強烈，預售監管資金再次成為開發商覬覦的「金山」，試圖通過公關有關部門、全市「打包」監管、保函代替、爭取時間差等方式盤活。尤其是下半年融資難，按揭收緊等背景下，企業急需資金償還貸款、拿地，解凍預售監管資金愈加成為各家房企的燃眉之急，騰挪方式更是五花八門。

報道指，過去幾年裡，無論是樓盤爛尾無法交付，還是拖欠建築商、供應商款項問題，多因預售監管資金被挪用而引發。近3個月來，長沙、杭州、福州等地住建部門均通報了恒大地產（3333）惡意逃避預售資金監管，未將購房款按要求繳存至監管賬戶的違規行為。

另有東部某城市省住建廳人士表示，恒大在全國各地打折促銷賣房，但部分項目預售款沒有用於支付工程款，而是直接抽調到總部。包括恒大在內的不少房企，與建築商、供應商利用監管空隙，通過開具虛假髮票、虛報工程進度等方式，提前支取預售監管資金。