21世紀經濟報道引述內資券商從業人士，表示除了信息安全風險之外，富途、老虎等跨境互聯網券商還存在其他問題，例如無牌照展業、與內地券商相比存在不平等競爭、涉嫌協助個人進行資產轉移等等。例如老虎證券，在其2021年年度報告中，儘管公司拿到了美國、新西蘭、澳大利亞、香港等多國家及地區的金融相關牌照，但卻沒有中國大陸地區相關的金融牌照。

富途和老虎此前回應，始終積極配合監管的規定，努力並持續做好個人信息保護工作。

人民網提到，5年前中證監曾批評境內網站提供美股、港股等境外證券買賣服務，當時中證監表示，除合格境內機構投資者（QDII）、滬港通機制外，未批准任何境內外機構開展為境內投資者參與境外證券交易提供服務的業務。

文章又提到，富途是美國金融業監管局（FINRA）成員，FINRA要求保留客戶賬戶信息最少6年，而文章引述法律界人士指，中國的《個人信息保護法》對境內投資者數據跨境傳輸及使用提出了更高的合規性要求，「因此，富途、老虎等跨境互聯網券商在用戶信息安全以及合法化、合規化方面存在風險。」