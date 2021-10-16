四名被告分別是康宏前執行董事麥光耀、前首席財務總監陳麗兒、前經理黃淑安，以及鼎成證券前總經理李易明，均被起訴涉串謀詐騙康宏及其董事會和股東，上月裁定罪名成立；另麥光耀、陳麗兒、黃淑安亦被裁定一項串謀詐騙聯交所罪成。

法官宣判，由於認為麥光耀是整個債券配售安排的「始作俑者」，兩項罪名均判刑監禁7個月，同期進行；另判處其「取消董事資格令」3年。陳麗兒和黃淑安則在「半推半就」下參與，認為兩人重犯機會微，分別判刑監禁5個月及4個月，兩者均獲緩刑18個月；陳麗兒同時被禁止擔任公司董事2年。李易明則判刑監禁5個月。

在法官宣判前，被告代表完成陳詞，認為案件未有令他人受到實際經濟損失，強調非因為一己私利犯案，考慮到被告對家庭、事業及慈善的貢獻，求情非即時監禁。

深陷股東爭拗的康宏環球，今年5月宣告「失救」，遭聯交所決定取消公司上市地位。

記者：蔡穎霖