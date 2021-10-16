康宏前高層詐騙案 4被告判囚4至7月
文章日期：2021年10月16日 15:10
廉署早前落案起訴康宏環球三名前高層及一名證券公司經理，涉嫌在康宏發行債券期間，串謀詐騙聯交所、康宏、董事會和股東一案罪成，暫委法官王興偉今日（16日）判處四名被告監禁4個月至7個月，部分緩刑18個月。
四名被告分別是康宏前執行董事麥光耀、前首席財務總監陳麗兒、前經理黃淑安，以及鼎成證券前總經理李易明，均被起訴涉串謀詐騙康宏及其董事會和股東，上月裁定罪名成立；另麥光耀、陳麗兒、黃淑安亦被裁定一項串謀詐騙聯交所罪成。
法官宣判，由於認為麥光耀是整個債券配售安排的「始作俑者」，兩項罪名均判刑監禁7個月，同期進行；另判處其「取消董事資格令」3年。陳麗兒和黃淑安則在「半推半就」下參與，認為兩人重犯機會微，分別判刑監禁5個月及4個月，兩者均獲緩刑18個月；陳麗兒同時被禁止擔任公司董事2年。李易明則判刑監禁5個月。
在法官宣判前，被告代表完成陳詞，認為案件未有令他人受到實際經濟損失，強調非因為一己私利犯案，考慮到被告對家庭、事業及慈善的貢獻，求情非即時監禁。
深陷股東爭拗的康宏環球，今年5月宣告「失救」，遭聯交所決定取消公司上市地位。