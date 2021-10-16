高盛集團（美：GS）第三季利潤和收入大增，利潤按年增長60%至53.8億美元，每股盈利14.93美元，遠超分析師預期的10.14美元，高盛收市升3.8%。富國銀行（美：WFC）升6.78%，花旗（美：C）升2.1%，摩通（美：JPM）升1.92%。另外，日前公布季績兼宣布5億美元股票回購的美國鋁業（美：AA）升逾15%。

美國將從下月8日起，允許完全接種了新冠疫苗的外國旅客，乘坐國際航班或通過水陸口岸入境，航空股個別發展，美國航空（美：AAL）升1.73%，西南航空（美：LUV）跌2.23%。

受未來數月供應短缺的預測提振，疫情相關旅行限制的放鬆料刺激需求，布蘭特原油期貨結算價升0.86美元或1%，報每桶84.86美元。紐約期油升0.97美元或1.2%，報每桶82.28美元。

美國10年期國債孳息率升至1.57%以上，且上月零售銷售意外增加，金價下跌，紐約期金每盎司報1768.3美元，跌1.7%，現貨金每盎司報1768.38美元，跌1.5%。美元指數報93.95，跌0.01%。

港股ADR方面，ADR港股比例指數報25,456點，升近0.5%。匯控（0005）ADR收報折合約46.62港元，較港股升逾1.2%，騰訊（0700）ADR折合約497.72港元，升約0.4%。阿里巴巴（9988）ADR折合約163.34港元，升近1%。