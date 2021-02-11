陳茂波表示，香港一直為國家與世界各地進行貿易一個重要門戶，本地需跟粵港澳大灣區內其他城市協同發展，以推動區域物流發展。其中機場管理局將在機場貨運區興建一座高端物流中心，以推動高增值的第三方物流服務，預計在2023年投入運作；同時亦準備重建香港國際機場的空郵中心，以先進設備提升其效率及容量，並研究引入策略性合作夥伴，提升競爭力。

他續指，隨着2024年香港機場三跑道系統的啓用，每年處理的航空貨物吞吐量將超過900萬噸，可滿足未來10多年的需求。

此外，機管局正計劃在東莞設立「香港國際機場物流園」，同時在機場三跑道新填海區設立「空側海空聯運貨運碼頭」，創造嶄新的全產業鏈合作模式，讓內地出口貨物可在設於東莞的物流園完成清關、安檢等手續，通過海路運送至香港國際機場禁區的貨運碼頭，直接轉運到世界各地。至於進口內地的空運貨物，也可以通過同一渠道，直接由香港國際機場禁區運到東莞，再分送各地。