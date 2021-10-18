出售的是武漢公司、成都公司、天津公司及青島公司各自之100%股權及鄭州項目公司之66%股權。目標公司主要在中國武漢、成都、天津、青島及鄭州從事自有海洋主題公園的建

設、營運及管理。

四個主題公園公司的代價60.5億元，乃參考業內可比公司的EV/EBITDA倍數及四個主題公園公司的2019 EBITDA得出；及動物租賃選擇權的代價3000萬元。

董事認為，將公司的資金集中分配於上海及三亞主題公園的升級及擴建不僅與旅遊休閒市場的趨勢及需求變化相符，亦符合公司的長遠發展戰略及股東的利益。

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