海昌海洋公園65.3億出售多個主題公園 今早復牌
文章日期：2021年10月18日 08:44
海昌海洋公園（2255）以總代價65.3億元人民幣(下同)，向MBK Partners Fund V,L.P.旗下出售旗下多個主題公園，另外，公司亦亦與買家訂立戰略合作協議，包括推廣「海昌」品牌、開發知識產權、生物技術、主題公園未來新建擴容存量升級改造以及輕資產業務合作。目前，公司並不擬進一步銷售餘下集團的資產或業務。日後若集團運營的位於上海的主題公園進行升級擴容發展，訂約方將探索買方參與股權投資的可能性。今早復牌。
出售的是武漢公司、成都公司、天津公司及青島公司各自之100%股權及鄭州項目公司之66%股權。目標公司主要在中國武漢、成都、天津、青島及鄭州從事自有海洋主題公園的建
設、營運及管理。
四個主題公園公司的代價60.5億元，乃參考業內可比公司的EV/EBITDA倍數及四個主題公園公司的2019 EBITDA得出；及動物租賃選擇權的代價3000萬元。
董事認為，將公司的資金集中分配於上海及三亞主題公園的升級及擴建不僅與旅遊休閒市場的趨勢及需求變化相符，亦符合公司的長遠發展戰略及股東的利益。
其他報道