港股ADR升128點 夜期高水133點 美期亞股普遍向下
文章日期：2021年10月18日 08:53
美股向上，港股ADR升128點或0.51%，報25459點，即月恒指夜期升146點，高水133點，報25464點。
個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.44%，折合報497.77元；阿里巴巴（9988）升0.96%，折合報163.36元；美團（3690）升0.01%，折合報280.82元；匯控（0005）升1.25%，折合報46.63元；建行（0939）升0.12%，折合報5.48元。
道期現升0.025%；標期現跌0.07%；納期現跌0.2%。日股現跌0.12%，韓股現跌0.7%，澳股現升0.35%。
今日焦點股份可留意：
中國建築國際（3311）今公布業績。
海昌海洋公園（2255）65.3億出售多個主題公園。
工信部長：續深入推進互聯網行業專項整治。留意科技股。
人行易綱︰中國可控制恒大風險，會「依法尊重債權人權益」。留意內房股。
恒汽（0708）瑞典子公司據報洽售，路透引消息指估值或達10億美元。
忠旺（1333）旗下兩公司嚴重經營困難，3名獨立非執董辭職。
旭輝永升（1995）7億人幣收購紅星美凱龍旗下物管公司八成股權。
中石化（0386）及中海油（0883）據報向美國採購液化天然氣。
六福集團（0590）第二財季同店銷售增長105%。
永嘉集團（3322）第三季整體同店銷售跌25%，僅港澳錄31%升幅。
莎莎（0178）第二財季港澳同店銷售升21.4%。
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