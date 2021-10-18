恒指高開94點 升穿50天線 海昌海洋公園升18%
文章日期：2021年10月18日 09:25
恒指今早高開94點或0.38%，報25425點，成交金額54億元；國指今早高開26點或0.3%，報8992點。恒生科技指數開市報6346點，升0.44%。恒指升穿50天線(25407.69點)，科指上試50天線(6409.41點)。
藍籌37隻升，10隻下跌，13隻無升跌。舜宇（2382）升1.65%，報202.8元，是升幅最大的藍籌，匯控（0005）升0.98%，報46.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻18點；創科實業（0669）跌0.64%，報154.6元，是跌幅最大的藍籌。美團（3690）跌0.28%，報280元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低6點。
恒生科技指數成份股18隻升，4隻下跌，8隻無升跌。升幅最大的是海爾智家（6690）開市報28.55元，升2.15%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）開市報29.65元，跌2.31%。
中國建築（3311）今公布業績。無成交，報7.82元。
海昌海洋公園（2255）65.3億出售多個主題公園。開市報2.72元，升18.26%。
工信部長：續深入推進互聯網行業專項整治。騰訊（0700）開市報499.4元，升0.77%；阿里巴巴（9988）開市報162.5元，升0.43%；美團（3690）開市報280元，跌0.28%。
人行易綱︰中國可控制恒大風險，會「依法尊重債權人權益」。內房股個別發展，碧桂園（2007）開市報7.7元，升0.13%；中海外（0688）開市報17.38元，升0.46%；潤地（1109）開市報31.5元，跌0.32%。
恒汽（0708）瑞典子公司據報洽售，路透引消息指估值或達10億美元。開市報3.99元，升3.91%。
旭輝永升（1995）7億人幣收購紅星美凱龍旗下物管公司八成股權。無成交，報15.6元。
中石化（0386）及中海油（0883）據報向美國採購液化天然氣。中石化開市報3.99元，升0.76%；中海油開市報8.78元，升1.15%。
六福集團（0590）第二財季同店銷售增長105%。無成交，報23.15元。
永嘉集團（3322）第三季整體同店銷售跌25%，僅港澳錄31%升幅。無成交，報0.345元。
莎莎（0178）第二財季港澳同店銷售升21.4%。無成交，報1.83元。
破頂股表現
破頂股包括，紐約期油創52周高，見83.5元，開市報82.6元，升0.39%；興科蓉醫藥（6833）創52周高，見0.74元，開市報0.74元，無升跌。
破底股方面
破底股包括，碧生源（0926）創上市新低，見0.25元，開市報0.25元，跌9.09%；堃博醫療（2216）創上市新低，見11.74元，開市報11.74元，跌0.51%。
異動股
上升異動股，包括，海昌海洋公園（2255）開市報2.72元，升18.26%；雲遊控股（0484）開市報1.25元，升11.61%；民生教育（1569）開市報1.24元，升6.9%；IMAX（1970）開市報11.78元，升5.37%；波司登（3998）開市報6.2元，升5.26%；新高教（2001）開市報4.5元，升4.65%；紫金礦業（2899）開市報11.5元，升4.17%；冠軍科技集團（0092）開市報0.102元，升4.08%；五礦資源（1208）開市報3.87元，升4.03%；恒大汽車（0708）開市報3.99元，升3.91%；美圖公司（1357）開市報1.87元，升3.89%。
下跌異動股，包括，碧生源（0926）創上市新低，見0.25元，開市報0.25元，跌9.09%；浪潮國際（0596）開市報4.46元，跌3.88%；周大福（1929）開市報17.7元，跌3.8%；大唐發電（0991）開市報1.31元，跌3.68%；新城悅（1755）開市報15.72元，跌3.44%；昊海生物科技（6826）開市報64.8元，跌3.14%；啟明醫療（2500）開市報40.4元，跌3.12%；晶苑國際（2232）開市報2.57元，跌3.02%；雅迪（1585）開市報12.78元，跌2.59%。