恒指半日跌77點或0.31%，報25253點，成交金額713億元；國指跌71點或0.8%，報8894點。恒生科技指數收報6241點，跌1.22%。

藍籌30隻升，29隻下跌，1隻無升跌。藥明生物（2269）升4.48%，收報114.3元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻34點；恒安（1044）跌3.24%，收報41.85元，是跌幅最大的藍籌。美團（3690）跌1.78%，收報275.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低41點。

恒生科技指數成份股7隻升，21隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是閱文（0772）收報57.9元，升1.94%；跌幅最大的是快手（1024）收報80.1元，跌5.49%。

北水南下合計淨流入5.21億元，較上日增加151.83%，連續第8日流入，累計流入209.58億元，對上一次連續8日淨流入是2021年5月21日。南水北上合計轉為淨流出73.15億元人民幣，是8月20日後淨流出最多，當日淨流出108.16億元。

全國房地產開發投資增8.8%。人行易綱︰中國可控制恒大風險，會「依法尊重債權人權益」。內房股個別發展，碧桂園（2007）收報7.75元，升0.78%；中海外（0688）收報17.2元，跌0.58%；潤地（1109）收報31.35元，跌0.79%。

中國建築國際（3311）今公布業績。收報8.05元，升2.94%。

海昌海洋公園（2255）65.3億出售多個主題公園。股價先升後跌，曾升最多19.13%，曾跌最多20.87%，收報1.97元，跌14.35%。

工信部長：續深入推進互聯網行業專項整治。騰訊（0700）收報490.2元，跌1.09%；阿里巴巴（9988）收報160.9元，跌0.56%；美團（3690）收報275.8元，跌1.78%。

恒汽（0708）瑞典子公司據報洽售，路透引消息指估值或達10億美元。收報3.9元，升1.56%。

忠旺（1333）旗下兩公司嚴重經營困難，3名獨立非執董辭職。股份仍然停牌。

旭輝永升（1995）7億人幣收購紅星美凱龍旗下物管公司八成股權。收報16.02元，升2.69%。

中石化（0386）及中海油（0883）據報向美國採購液化天然氣。中石化收報4.01元，升1.26%；中海油收報8.78元，升1.15%。

六福集團（0590）第二財季同店銷售增長105%。收報23.65元，升2.16%。

永嘉集團（3322）第三季整體同店銷售跌25%，僅港澳錄31%升幅。收報0.345元，無升跌。

莎莎（0178）第二財季港澳同店銷售升21.4%。收報1.81元，跌1.09%。

破頂股表現

破頂股包括，周大福（1929）創上市新高，見18.54元，收報17.9元，跌2.72%；興科蓉醫藥（6833）創52周高，見0.74元，收報0.73元，跌1.35%；堡獅龍（0592）創52周高，見1.35元，收報1.3元，升4.84%。

破底股方面

破底股包括，當代置業（1107）創上市新低，見0.38元，收報0.385元，跌8.33%；心通醫療（2160）創上市新低，見5.37元，收報5.44元，跌1.63%；康諾亞（2162）創上市新低，見42元，收報42.55元，跌4.38%；東陽光藥（1558）創上市新低，見3.88元，收報4.09元，升0.25%；譚仔國際（2217）創上市新低，見2.59元，收報2.66元，跌3.27%；華南城（1668）創上市新低，見0.58元，收報0.59元，跌1.67%；碧生源（0926）創上市新低，見0.245元，收報0.255元，跌7.27%；冠均國際（1629）創上市新低，見0.61元，收報0.63元，跌3.08%；海倫司（9869）創上市新低，見15.78元，收報18.64元，跌8.4%；堃博醫療（2216）創上市新低，見11.3元，收報11.36元，跌3.73%；家鄉互動（3798）見52周低1.89元，收報1.94元，無升跌；中國環保科技（0646）見52周低0.24元，收報0.24元，跌7.69%；維他奶（0345）見52周低18.42元，收報18.44元，跌0.65%；眾安在綫（6060）見52周低27.6元，收報28.95元，跌4.61%；比亞迪電子（0285）見52周低24.65元，收報25元，跌2.15%；中國飛鶴（6186）見52周低12.44元，收報12.58元，跌2.48%；英皇文化產業（0491）見52周低0.062元，收報0.062元，無升跌；銀建國際（0171）見52周低0.51元，收報0.52元，跌1.89%。

異動股

上升異動股，包括，偉俊集團控股（1013）收報0.06元，升25%；宇華教育（6169）收報4.87元，升17.92%；希望教育（1765）收報1.8元，升16.13%；縱橫遊（8069）收報0.34元，升11.48%；南方通信（1617）收報0.158元，升11.27%；太平洋航運（2343）收報3.67元，升9.88%；太陽娛樂（8082）收報0.145元，升9.85%；康希諾生物（6185）收報232.8元，升8.89%；兗煤（1171）收報15.5元，升8.7%；民生教育（1569）收報1.26元，升8.62%；PLATT NERA（1949）收報0.21元，升7.69%。

下跌異動股，包括，創勝集團醫藥（6628）收報12.58元，跌16.02%；陸慶（8052）收報0.041元，跌14.58%；海昌海洋公園（2255）收報1.97元，跌14.35%；浪潮國際（0596）收報4元，跌13.79%；嚐高美（8371）收報0.96元，跌8.57%；海倫司（9869）創上市新低，見15.78元，收報18.64元，跌8.4%；喆麗控股（2209）收報1.42元，跌8.39%；當代置業（1107）創上市新低，見0.38元，收報0.385元，跌8.33%；中國環保科技（0646）見52周低0.24元，收報0.24元，跌7.69%；碧生源（0926）創上市新低，見0.245元，收報0.255元，跌7.27%；名仕快相（8483）收報0.116元，跌7.2%。