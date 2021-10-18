公司指，即日起至11月5日期間，於Longbridge完成開戶、入金等步驟，即可享「港美股終生免佣」。開戶可免費獲得迪士尼股票一股；入金達50萬元及以上可免費領取256GB的深灰色iPad mini 6 一部；入金達100萬元及以上更可免費領取512GB的石墨色iPhone13 Pro 一部。邀請親友註冊App可免費獲得價值6美元的PLTR股票卡一張，該項獎賞不設上限。

Longbridge長橋於2019年3月正式成立，是一間來自新加坡的社交型證券經紀服務商，由東南亞大型綜合金融集團新加坡輝立旗下資本、知名風投機構元璟資本等機構戰略投資，並由來自新加坡和香港的資深金融管理者，以及來自阿里巴巴、字節跳動等國際科技巨頭企業技術專才組成的創始團隊成立推出。

長橋證券（香港）有限公司（中央編號：BPX066）持有香港證監會頒發第1、4、9類牌照，具有提供證券交易、就證券提供意見、提供資產管理的資質，並為聯交所參與者、香港結算參與者。資產安全受監管定期嚴格審查及內外部審計。此外，長橋集團仍在積極進行全球主要金融市場的合規佈局，拓展全球市場。

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