9月全球手遊消費569億 《原神》貢獻最多
文章日期：2021年10月18日 15:01
調查機構Sensor Tower數據顯示，撇除中國及其他地區第3方Android市場，今年9月全球手遊玩家在App Store和Google Play的消費達到73億美元（約569.4億港元），按年增長11%。當中以美國貢獻20億美元最高，佔全球移動遊戲總收入28%；日本佔20.5%排名第2；中國iOS市場排名第3，佔18%。
遊戲方面，上月以米哈遊《原神》移動端全球收入超過3.41億美元（約26.6億港元），位列全球手遊收入榜榜首。中國是該遊戲收入最高的市場，來自中國iOS的收入佔31.6%；其次是美國市場，佔21.7%；日本市場排名第3，佔21%。騰訊（0700）《王者榮耀》以2.09億美元的收入位列榜單第2名，來自中國iOS的收入佔95%；海外版本收入佔5%。
來自網易（9999）的新遊戲《哈利波特：魔法覺醒》，9月收入達到1.38億美元。來自中國iOS市場的收入佔94%；台灣和香港分別佔3.6%和2.4%。
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