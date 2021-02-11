調查機構Sensor Tower數據顯示，撇除中國及其他地區第3方Android市場，今年9月全球手遊玩家在App Store和Google Play的消費達到73億美元（約569.4億港元），按年增長11%。當中以美國貢獻20億美元最高，佔全球移動遊戲總收入28%；日本佔20.5%排名第2；中國iOS市場排名第3，佔18%。