恒指收市升78點或0.31%，報25409點，成交金額1269億元，較上日減少29.33%，是10月7日1053.37億元成交後最少；國指升5點或0.06%，報8971點。恒生科技指數收報6324點，升0.08%。

藍籌33隻升，21隻下跌，6隻無升跌。藥明生物（2269）升5.03%，收報114.9元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻38點；恒安（1044）跌3.01%，收報41.95元，是跌幅最大的藍籌。招商銀行（3968）跌1.96%，收報62.45元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低9點。

恒生科技指數成份股16隻升，12隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是百度（9888）收報167.7元，升4.16%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）見52周低27.6元，收報29元，跌4.45%。

北水南下合計淨流入1.02億元，較上日減少50.66%，連續第8日流入，累計流入205.39億元，對上一次連續8日淨流入是2021年5月21日。南水北上終止單日流入，合計淨流出80.18億元人民幣，是8月20日後最多，當日淨流出108.16億元。

午後消息股表現

彭博社：內地擬要微信、抖音等向搜索引擎開放內容。騰訊（0700）收報497元，升0.28%；百度（9888）收報167.7元，升4.16%。

雙11前淘寶推長輩模式，簡化資訊放大字體。阿里巴巴（9988）收報162.9元，升0.68%。

宣揚過度消費，抖音、快手（1024）被罰20萬人幣。快手收報82.2元，跌3.01%。

富士康科技推首批電動汽車概念車型。富智康（2038）收報1.27元，升4.1%。

中國建築（3311）：首9月經營溢利及應佔合營企業盈利升18%。收報8.07元，升3.2%。

完美醫療（1830）主席歐陽江等人再斥逾1億元，增持1678萬股。收報6.45元，升5.74%。

惠理（0806）委任前道富環球高層黃慧敏為總裁。惠理收報4.07元，跌1.69%。

石四藥集團（2005）考慮分拆江蘇博生於內地上市。收報3.98元，升4.46%。

今早及隔晚消息股表現

全國房地產開發投資增8.8%。中海外（0688）收報17.32元，升0.12%；潤地（1109）收報31.55元，跌0.16%；碧桂園（2007）收報7.84元，升1.95%；龍湖（0960）收報35.1元，無升跌。

中國建築國際（3311）今公布業績。收報8.07元，升3.2%。

海昌海洋公園（2255）65.3億出售多個主題公園。收報1.85元，跌19.57%。

恒汽（0708）瑞典子公司據報洽售，路透引消息指估值或達10億美元。收報4.16元，升8.33%。

旭輝永升（1995）7億人幣收購紅星美凱龍旗下物管公司八成股權。收報16.12元，升3.33%。

中石化（0386）及中海油（0883）據報向美國採購液化天然氣。中石化收報4元，升1.01%；中海油收報8.8元，升1.38%。

六福集團（0590）第二財季同店銷售增長105%。收報23.55元，升1.73%。

永嘉集團（3322）第三季整體同店銷售跌25%，僅港澳錄31%升幅。收報0.345元，無升跌。

莎莎（0178）第二財季港澳同店銷售升21.4%。收報1.83元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，周大福（1929）創上市新高，見18.54元，收報17.9元，跌2.72%；興科蓉醫藥（6833）創52周高，見0.74元，收報0.72元，跌2.7%；包浩斯（0483）創52周高，見1.25元，收報1.25元，升4.17%；堡獅龍（0592）創52周高，見1.35元，收報1.28元，升3.23%；粵豐環保（1381）創52周高，見4.83元，收報4.82元，升7.83%。

破底股方面

醫療醫藥股破底，包括，心通醫療（2160）創上市新低，見5.37元，收報5.53元，無升跌；康諾亞（2162）創上市新低，見42元，收報44元，跌1.12%；東陽光藥（1558）創上市新低，見3.88元，收報4.06元，跌0.49%；堃博醫療（2216）創上市新低，見11.08元，收報11.28元，跌4.41%；麗珠醫藥（1513）見52周低26.45元，收報26.75元，跌1.65%。

內房股破底，包括，當代置業（1107）創上市新低，見0.38元，收報0.38元，跌9.52%；華南城（1668）創上市新低，見0.58元，收報0.6元，無升跌；越秀地產（0123）見52周低6.86元，收報6.88元，跌6.01%；粤海置地（0124）見52周低0.75元，收報0.75元，無升跌。

其他破底股包括，譚仔國際（2217）創上市新低，見2.59元，收報2.62元，跌4.73%；碧生源（0926）創上市新低，見0.245元，收報0.26元，跌5.45%；冠均國際（1629）創上市新低，見0.61元，收報0.62元，跌4.62%；海倫司（9869）創上市新低，見15.78元，收報19.58元，跌3.78%；比亞迪電子（0285）見52周低24.65元，收報24.85元，跌2.74%；家鄉互動（3798）見52周低1.89元，收報1.94元，無升跌；中國環保科技（0646）見52周低0.24元，收報0.25元，跌3.85%；維他奶（0345）見52周低17.94元，收報18元，跌3.02%；星島（1105）見52周低0.67元，收報0.67元，無升跌；眾安在綫（6060）見52周低27.6元，收報29元，跌4.45%；中國飛鶴（6186）見52周低12.4元，收報12.6元，跌2.33%；英皇文化產業（0491）見52周低0.062元，收報0.062元，無升跌；原生態牧業（1431）見52周低0.32元，收報0.32元，跌4.48%；銀建國際（0171）見52周低0.51元，收報0.53元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，宇華教育（6169）收報4.91元，升18.89%；偉俊集團控股（1013）收報0.056元，升16.67%；華融金控（0993）收報0.192元，升12.94%；兗煤（1171）收報15.9元，升11.5%；太平洋航運（2343）收報3.7元，升10.78%；太陽娛樂（8082）收報0.145元，升9.85%；中信資源（1205）收報0.68元，升9.68%；東方海外（0316）收報122.8元，升9.16%；希望教育（1765）收報1.69元，升9.03%；新特能源（1799）收報21.8元，升9%；康希諾生物（6185）收報232元，升8.51%。

下跌異動股，包括，海昌海洋公園（2255）收報1.85元，跌19.57%；浪潮國際（0596）收報3.96元，跌14.66%；創勝集團醫藥（6628）收報12.84元，跌14.29%；當代置業（1107）創上市新低，見0.38元，收報0.38元，跌9.52%；1957 & Co.（8495）收報0.43元，跌9.47%；譽宴（1483）收報1.36元，跌8.72%；嚐高美（8371）收報0.96元，跌8.57%；朝聚眼科（2219）收報8.03元，跌8.54%；環球實業科技（1026）收報0.205元，跌6.82%。

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