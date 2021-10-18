今年首8個月，商品整體出口貨量及進口貨量分別按年上升24.3%及22.4%。商品整體出口價格及進口價格分別按年上升3.8%及3.7%。

按年比較，今年8月輸往台灣（36.3%）、日本（26.8%）、中國內地（內地）（19.1%）及美國（16.3%）的整體出口貨量錄得雙位數字升幅。同時，輸往印度（7.9%）的整體出口貨量亦上升。

輸往台灣（9.6%）、內地（8.9%）、印度（4.6%）及日本（0.5%）的整體出口價格上升。另一方面，輸往美國的整體出口價格下跌0.7%。

進口方面，來自韓國（32.4%）、新加坡（24.3%）、內地（22.9%）、日本（17.1%）及台灣（13.5%）的進口貨量錄得雙位數字升幅。來自所有主要供應地的進口價格均上升：台灣（16.4%）、韓國（13.3%）、新加坡（11.0%）、內地（4.4%）及日本（1.0%）。

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