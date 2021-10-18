金管局總裁余偉文表示，「我非常高興見到多間香港銀行已完成相關準備工作，可以開始推出跨境理財通服務。考慮到這將是很多零售投資者進行的首次跨境投資，我們會密切留意跨境理財通的運作情況，並與業界共同加強投資者教育及投資者保障工作。我們也會與業界保持聯繫，適時共同探索跨境理財通的優化措施，以期為香港的銀行及財富管理行業帶來更多增長機遇」。

金管局會繼續處理餘下香港銀行提交的自我評估，並適時於金管局的跨境理財通網頁更新可開展跨境理財通業務的香港銀行名單。

較早前，余偉文表示，跨境理財通接獲20多間本地銀行就開通業務的申請。

19間參與南向通的香港銀行包括：上海浦東發展銀行股份有限公司、大新銀行有限公司、中信銀行（國際）有限公司、中國工商銀行（亞洲）有限公司、中國建設銀行（亞洲）股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、中國農業銀行股份有限公司、中國銀行（香港）有限公司、交通銀行（香港）有限公司、交通銀行（香港）有限公司、招商永隆銀行有限公司、東亞銀行有限公司、花旗銀行（香港）有限公司、南洋商業銀行有限公司、恒生銀行有限公司、星展銀行（香港）有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司、渣打銀行（香港）有限公司、華僑永亨銀行有限公司、興業銀行股份有限公司。

而16間可開展北向通業務的香港銀行，則為上述19間，但撇除大新銀行有限公司、東亞銀行有限公司、星展銀行（香港）有限公司。

而19間參與南向通的香港銀行，其內地伙伴多為同系公司，僅星展同時伙拍中國郵政儲蓄銀行股份有限公司，而華僑永亨銀行有限公司則伙拍平安銀行股份有限公司。

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