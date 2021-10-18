集團指，綜合虧損淨額增加主要由於三個大數據中心遭停止供電，導致第三季度大數據中心服務收益減少；關閉及拆除上述由附屬成都科盈互動信息科技營運的大數據中心，導致計提固定資產減值撥備；集團擬將甘孜州長河水電消納服務及四川省樂彩雲天網絡科技營運之兩個大數據中心的機器及設備遷出用於其他地區建設大數據中心，從而導致計提固定資產減值撥備。

此外，集團披露於今年10月11日接獲四川省的第三個大數據中心所在地皮的擁有人發出之遷出通知，集團將採取必要措施以遵循上述遷出通知，並關閉該大數據中心。

四川大數據中心由成都科盈互動信息科技營運，但自今年年初以來一直無運營，公司認為，除上述的固定資產減值撥備外，關閉上述大數據中心不會對集團的營運及財務狀況產生重大不利影響。集團亦已於9月披露於哈薩克斯坦擴充其業務營運。集團亦將繼續探索於其他地區開拓業務的機遇。

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