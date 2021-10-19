標指高見4488.75點，是9月13日4492.99點後最高，收市報4486.46點，是9月9日後收市新高，當日報4493.28點。連升4日，累計升135.81點，對上一次連升4日是2021年8月24日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是2021年9月27日。

納指曾升最多0.87%，高見15026.68點，是9月24日15067.56點後最高。收市報15021.81點，是9月24日後收市新高，當日報15047.7點。連升4日，累計升555.89點，對上一次連升4日是9月7日；連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是2021年9月27日。

道瓊斯工業平均指數收跌36點，跌幅0.11%，報35258點。標普500指數收漲15點，升幅0.34%，報4486點。納斯達克綜合指數收漲124點，或0.84%，報15021點。

迪士尼跌3.01%，報171.14美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低35點，而高盛升1.88%，報413.69元，貢獻道指50點。

科技股方面，蘋果收市報146.55元，升1.18%，谷歌母公司Alphabet收市報2855.56元，升0.99%，亞馬遜收市報3446.74元，升1.1%，Facebook收市報335.34元，升3.25%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.51%，報467點。德國DAX指數收跌0.73%，報15474點；法國CAC 40指數跌0.81%，報6673點；英國富時100指數收跌0.42%，報7203點。