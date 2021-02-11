港股ADR升62點 夜期高水125點 美期亞股向上
文章日期：2021年10月19日 08:40
美股向上，港股ADR升62點或0.25%，報25472點，即月恒指夜期升99點，高水125點，報25535點。
個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.27%，折合報498.33元；阿里巴巴（9988）跌0.44%，折合報162.19元；美團（3690）升1.05%，折合報283.35元；匯控（0005）跌0.13%，折合報46.14元；建行（0939）跌0.02%，折合報5.43元。
道期現跌0.008%；標期現升0.06%；納期現升0.1%。日股現升0.57%，韓股現升0.69%，澳股現升0.27%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括中海外（0688）、中國鐵塔（0788）等。
微泰醫療（2235）上市，定價30.5元。
吉利（0175）擬增持極氪10%股權。
比高（8220）完成配股，周星馳持股量降至42%。
阿里影業（1060）料中期虧損收窄60%，整體收入升四成。
麗新發展（0488）料全年虧損較去年收窄至少25%。
樂透互娛（8198）料今年首9個月蝕2560萬，旗下加密貨幣礦場斷電兼遭逼遷。
華潤電力（0836）首九個月附屬電廠售電量年增19%。
香港寬頻（1310）：只做光纖寬頻服務太悶，冀透智能家居產品吸客。
恒汽（0708）秦立永再增持20萬股。
建行（0939）：梁錦松正式就任為獨立非執行董事。
中電（0002）首9個月港售電量增4%，煤價上漲累內地業務虧損。
安踏體育（2020）第三季整體收入按年錄10%至20%低段增長。
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