恒指高開61點 微泰醫療上市升1.64%
文章日期：2021年10月19日 09:26
恒指今早高開61點或0.25%，報25471點，成交金額24億元；國指今早高開18點或0.21%，報8989點。恒生科技指數開市報6349點，升0.4%。
藍籌31隻升，13隻下跌，16隻無升跌。申洲國際（2313）升5.83%，報172.4元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻16點；安踏（2020）跌3%，報123元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低8點。
恒生科技指數成份股17隻升，5隻下跌，8隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報585元，升8.94%；跌幅最大的是阿里健康（0241）開市報10.48元，跌0.76%。
恒指高於50天線(25388.27點)，科指續挑戰50天線(6398.76點)。
多間公司公布業績，包括中海外（0688）開市報17.32元，無升跌；中國鐵塔（0788）開市報1.03元，無升跌。
微泰醫療（2235）上市，定價30.5元。開市報31元，升1.64%。
吉利（0175）擬增持極氪10%股權。開市報25.7元，升3.63%。
比高（8220）完成配股，周星馳持股量降至42%。無成交，報0.043元。
阿里影業（1060）料中期虧損收窄60%，整體收入升四成。無成交，報0.88元。
麗新發展（0488）料全年虧損較去年收窄至少25%。無成交，報4.4元。
樂透互娛（8198）料今年首9個月蝕2560萬，旗下加密貨幣礦場斷電兼遭逼遷。開市報0.41元，升1.23%。
華潤電力（0836）首九個月附屬電廠售電量年增19%。開市報18.46元，升0.22%。
香港寬頻（1310）：只做光纖寬頻服務太悶，冀透智能家居產品吸客。開市報9.36元，升0.11%。
恒汽（0708）秦立永再增持20萬股。開市報4.3元，升3.37%。
建行（0939）：梁錦松正式就任為獨立非執行董事。開市報5.41元，跌0.37%。
中電（0002）首9個月港售電量增4%，煤價上漲累內地業務虧損。開市報74.85元，無升跌。
安踏體育（2020）第三季整體收入按年錄10%至20%低段增長。開市報123元，跌3%。
異動股
上升異動股，包括，中遠海控（1919）開市報11.14元，升5.29%；鴻騰（6088）開市報1.84元，升5.14%；恒大汽車（0708）開市報4.3元，升3.37%；天立教育（1773）開市報1.65元，升3.12%。
下跌異動股，包括，包浩斯（0483）開市報1.06元，跌15.2%；再鼎醫藥（9688）開市報768元，跌4.18%；晶苑國際（2232）開市報2.51元，跌2.71%；IMAX（1970）開市報11.04元，跌2.13%；綠城服務（2869）開市報8.58元，跌1.83%；巨濤海洋石油（3303）開市報1.11元，跌1.77%。
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