港股隨外圍上升，恒指今早高開61點，短暫收窄至升48點後持續向上，高位升398點，高見25808點，遠離50天線(25393.02點)，半日高低波幅351點。三大指數暫連升第3日，兼齊創9月14日後，即逾1個月高，科指亦升穿50天線(6401.11點)。