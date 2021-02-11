恒指半日升298點 科指升穿50天線 3大指數齊創1個月高 北水轉流出
文章日期：2021年10月19日 12:17
港股隨外圍上升，恒指今早高開61點，短暫收窄至升48點後持續向上，高位升398點，高見25808點，遠離50天線(25393.02點)，半日高低波幅351點。三大指數暫連升第3日，兼齊創9月14日後，即逾1個月高，科指亦升穿50天線(6401.11點)。
恒指半日升298點或1.18%，報25708點，成交金額664億元；國指升126點或1.41%，報9097點。恒生科技指數收報6466點，升2.25%。
藍籌41隻升，18隻下跌，1隻無升跌。申洲國際（2313）升4.91%，收報170.9元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升2.69%，收報89.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻52點；龍湖（0960）跌2.14%，收報34.35元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）跌0.56%，收報494.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低12點。
恒生科技指數成份股22隻升，8隻下跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報603.5元，升12.38%；跌幅最大的是同程藝龍（0780）收報17.98元，跌2.28%。
北水南下合計淨流出0.93億元，終止連續8日流入。南水北上合計淨流入29.85億元人民幣，終止連續1日流出。
多間公司公布業績，績前表現如下，中海外（0688）收報17.28元，跌0.23%；中國鐵塔（0788）收報1.04元，升0.97%。
微泰醫療（2235）上市，定價30.5元。收報31元，升1.64%。
吉利（0175）擬增持極氪10%股權。另，ZEEKR 001開始量化生產23日交付 吉利連升3日見1個月高。吉利收報25.25元，升1.81%。
小米汽車料2024年上半年量產，小米（1810）股價一度抽高逾半成，收報22.35元，升4.68%。
阿里巴巴（9988）推出5納米晶片，將用於數據中心。阿里巴巴收報165元，升1.29%。
地第三季GDP地產業倒跌1.6%，第二季升7.1%。內房個別發展，禹洲（1628）平上市低位0.96元，收報0.96元，跌4%；華潤置地（1109）收報31.4元，跌0.48%；龍湖（0960）收報34.35元，跌2.14%；碧桂園（2007）收報7.83元，跌0.13%。
比高（8220）完成配股，周星馳持股量降至42%。收報0.047元，升9.3%。
阿里影業（1060）料中期虧損收窄60%，整體收入升四成。收報0.89元，升1.14%。
麗新發展（0488）料全年虧損較去年收窄至少25%。收報4.27元，跌2.95%。
樂透互娛（8198）料今年首9個月蝕2560萬，旗下加密貨幣礦場斷電兼遭逼遷。收報0.41元，升1.23%。
華潤電力（0836）首九個月附屬電廠售電量年增19%。收報19.14元，升3.91%。
香港寬頻（1310）：只做光纖寬頻服務太悶，冀透智能家居產品吸客。收報9.34元，跌0.11%。
恒汽（0708）秦立永再增持20萬股。收報4.19元，升0.72%。
建行（0939）：梁錦松正式就任為獨立非執行董事。收報5.45元，升0.37%。
中電（0002）首9個月港售電量增4%，煤價上漲累內地業務虧損。收報75.05元，升0.27%。
安踏體育（2020）第三季整體收入按年錄10%至20%低段增長。收報125.4元，跌1.1%。
破頂股表現
破頂股包括，粵豐環保（1381）創上市新高，見4.9元，收報4.83元，升0.21%；神華（1088）創52周高，見19.36元，收報19.08元，無升跌。
破底股方面
破底股包括，堃博醫療（2216）創上市新低，見10.12元，收報10.4元，跌7.8%；粤海置地（0124）見52周低0.75元，收報0.75元，無升跌；麗珠醫藥（1513）見52周低26.3元，收報26.7元，跌0.19%；維他奶（0345）見52周低17.7元，收報18.14元，升0.78%；捷榮國際（2119）見52周低0.98元，收報0.99元，無升跌；越秀地產（0123）見52周低6.85元，收報6.87元，跌0.15%。
異動股
上升異動股，包括，南方通信（1617）收報0.19元，升28.38%；現代牧業（1117）收報1.66元，升14.48%；原生態牧業（1431）收報0.365元，升14.06%；冠均國際（1629）收報0.68元，升9.68%；龍源電力（0916）收報17.52元，升9.5%；比高（8220）收報0.047元，升9.3%；中廣核新能源（1811）收報7.44元，升8.77%。
下跌異動股，包括，包浩斯（0483）收報1.03元，跌17.6%；遠見控股（0862）收報0.202元，跌12.17%；華融金控（0993）收報0.171元，跌10.94%；澳洲成峰高教（1752）收報0.176元，跌9.74%；陸慶（8052）收報0.043元，跌8.51%；卓珈控股（1827）收報1.4元，跌8.5%；堃博醫療（2216）創上市新低，見10.12元，收報10.4元，跌7.8%；意馬國際（0585）收報0.75元，跌7.41%；1957 & Co.（8495）收報0.4元，跌6.98%；世紀睿科（1450）收報1.68元，跌6.15%；普天通信（1720）收報0.34元，跌5.56%。