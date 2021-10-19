另由股東及管理層觸發的停牌個案佔比亦見增加，在今年佔比達29%，比去年同期的9%大增，主要涉及爭抝及更換董事後發現前管理層有欺詐情況，出現的問題，圍繞挪用資產及進行未授權借貸及擔保佔比共達57%。至於由沽空研究機構觸發的停牌個案相對減少。截至今年8月底的長牌停牌公司的數目共112間，較去年同期的80間為多。該等停牌公司中，主板及創業板公司各佔94間及18間。

湯飈稱，不同持份者觸發的停牌情況，主要共同關注點仍是做假數及高估資產問題居多。整體則少了被勒令停牌，但是多了監管機構採取聯合行動，個別監管機構如財務匯報局轉趨高調，並對上市公司要求的內控要求提高了。同時，停牌個案亦多與流動性問題、周轉不靈有關。

湯飈表示，由核數師觸發停牌的個案，會否致長期停牌並引發大量公司明年除牌，很視乎上市公司如何回應，例如出具法證、內部監控及核數報告，以至回應監管機構關注及更換管理層等，及會否因應監管機構的除牌決定進行上訴覆核而定。以他所知，大多數停牌上巿公司已努力爭取復牌。不過，最近個別公司在宣布業績後刊發補充公告，他認為這反映上市公司財務總監先努力盡快刊發業績，避免停牌，繼而刊發公告跟進錯漏及回應監管機構的關注居多，令公司不需停牌。

近年沽空研究機構出手及引發停牌情況減少，他認為，這與該等機構出手後，公司股價反而上升，獲利機會減少有關，看不到與香港落實港區國安法有關連。至於沽空研究機構難落手，是否與內地的監管風暴有關，他謂沒有這方面的資料，不予置評。

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