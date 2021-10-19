控方指出，在給予「甜頭（General Sweetener）」的檢控基礎上，楊金隆對林楚華的優待可以是為了二人長遠而良好的關係，不一定涉及額外好處。控方稱，在案中12宗IPO申請中，二人就良斯集團（1683）前IPO詢問的電郵往來，明顯顯示林楚華有份參與上市。辯方則質疑，不排除林楚華代人詢問良斯事宜，又指在港交所文件中均無證據顯示林楚華涉及另外11宗IPO，強調若楊金隆不知悉林楚華牽涉在12宗IPO內，自然無法優待該些公司，不構成利益衝突及公職人員行為失當。

至於林楚華給予楊金隆配偶915萬元，據稱用作代為投資，控方指出，該筆款項金額為楊金隆月薪的數以十倍，由其配偶保管及決定如何運用近兩年，當中只靠一個「信」字的口頭信託，質疑是以代持形式來遮掩串謀行為。辯方則稱，二人不單是好朋友，雙方平時更有家庭式的社交聚會，不一定需要見外地用白紙黑字處理。法官認為，對一般人而言，把915萬交託他人也許是不尋常做法，但參考其配偶所說，在投資界來說是十分平常，也算不上是大額資金，就像一般人與同事「夾份買六合彩」一樣。