盧鉅麒認為，虛幣不應流於炒賣，而是可以跟生活融合，所以未有向交易所方向發展。CoinUnited提供5大核心服務，包括虛幣錢包、生活及加密藝術會所、虛幣學院、慈善基金及創投基金。

虛幣買賣方面，CoinUnited提供ATM及場外交易（OTC），80萬元以下交易須用現金到其銅鑼灣門市進行。盧鉅麒介紹指，透過其平台投資虛幣可每小時派息，平均年化息8厘至13厘。

營運總監黃啟亮認為，未來2至3年當航空業復蘇後，虛幣在世界各國愈來愈通行，相信虛幣交易將成為大勢所趨。CoinUnited擬推出虛幣信用卡，目前仍在商討當中，計劃2022年首季推出，更多詳情適時公布。團隊亦正研發NFT交易平台，目前處於最後階段，最快下月面世。

根據CoinUnited數據，平台由今年1月成立至今，註冊用戶約1萬人，香港佔逾一半；ATM網絡涉及12個國家共100部ATM，錢包支援逾5000款虛幣；團隊數目100人，分布於香港、新加坡及英國等，預計未來12個月達到200至250人。