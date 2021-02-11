策安科技：推360度實境線上會議方案 Zoom等平台是合作夥伴
文章日期：2021年10月19日 14:57
主打綜合安保服務供應商策安科技表示，集團的「運營科技方案」 正式拓展香港的業務範疇，以及宣布推出互動型視訊展示平台 Certis Experience，為所有現在及潛在客戶，帶來實境的 360 度的線上會議體驗方案。
策安科技表示，集團的運營科技方案除了可以應付人力資源短缺，亦可同時解決預算問題。策安數碼總監符史山指，保安行業一直存在長期人手短缺的情況，導致行業服務質量下降，若安全服務供應商未能履行合約上商定的服務水平協議（SLA）的安全服務更有機會遭罰，因此不少客戶現正尋找解決這個資源短缺的方法，並期望可以降低薪酬支付和外判成本方面的費用。針對以上問題，集團所實施以成果為服務定制方法的運營科技概念，現時更受到不少需要安保支援的企業和商界領袖所青睞。
至於Certis Experience 方案可以為客戶提供一個商務會議及展示平台，多位參與用戶能於不同地方同時進行虛擬會議，在背景設置時可以同時設定多個國家、地區或是某座建築物，如地方政府、商業參觀和勘察等活動。問及該方案的競爭優勢時，符史山指出，這種體驗並不是要取代任何在線視頻會議軟件，事實上是對方的合作夥伴，如Zoom和Microsoft Teams等，與相關平台有更多的在線平台協同工作，為其提供技術，使談話內容更豐富。
符史山表示，Certis Experience方案今日起已在新加坡和香港推出，目前有意將方案推至澳洲等地。主要的客戶對象為大型機構，科技公司和一些需要展示商品的公司，如因疫情無法進行實體車展的公司。
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