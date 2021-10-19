阿里雲：定製伺服器晶片有助提升雲計算能力
文章日期：2021年10月19日 15:29
阿里巴巴（9988）旗下的阿里雲今日發布，一款5納米伺服器晶片，名為「倚天710」，是由阿里晶片負責人平頭哥定製，將應用於數據中心領域。阿里雲同時展示，由這款晶片驅動的自研伺服器「磐久」。阿里雲智能總裁兼阿里巴巴達摩院院長張建鋒表示，一直致力於增強雲計算的性能和能效，定製伺服器晶片符合我們一貫的發展方向，將有助我們不斷提升雲計算的能力。
張建鋒表示，計劃用這款晶片支持阿里巴巴生態現有及今後的業務，預計將來能為客戶提供由這款晶片驅動的伺服器帶來新一代雲計算服務。張建鋒續指，集團會繼續和全球夥伴，包括英特爾、NVIDIA、AMD和Arm等公司合作，致力於雲架構創新，推出更多元化的雲計算服務。
「倚天710」採用目前的5納米工藝製程，由128個Arm核驅動，主頻可高達3.2GHz。阿里雲表示，「倚天710」在SPECint2017主機處理能力基準評測中取得超過440分，性能優於頂級Arm伺服器晶片產品20%以上，而能效亦優於業界標杆50%。
阿里雲表示，由於「倚天710」驅動的「磐久」伺服器可用於新一代雲原生架構，伺服器將計算和存儲功能分開，在通用計算、人工智能計算和高性能存儲方面都具備強大效能。模組化設計可用於數據中心的大規模部署，為用戶在容器化應用、計算優化等多種雲原生任務方面帶來經濟價值。
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