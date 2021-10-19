中電延電動車充電站免費充電服務至明年底
文章日期：2021年10月19日 15:46
中電控股（0002）旗下中華電力宣布，延長轄下電動車充電站的免費充電服務至2022年底，繼續為電動車駕駛人士提供可靠便利的免費充電服務。該公司又指，已在九龍、新界和大嶼山主要地區設有54個中速及快速的電動車充電站，合共提供161個充電器。
中電指出，「智易充2.0」電動車充電支援服務自去年11月推出至今，已接獲超過420份來自私人大廈業主及屋苑管理公司的申請，涵蓋約11.2萬個停車位。中華電力已為約九成三申請者免費作初步供電評估，並就提升大廈供電設備和停車場的電網規劃提供專業意見，以推動有意申請政府「EV屋苑充電易資助計劃」的合資格私人屋苑及住宅大廈在停車位增設電動車充電基礎設施。
中華電力總裁蔣東強表示，將會繼續支持電動車的發展，鼓勵更多駕駛人士選用電動車，攜手減少碳足跡。中華電力亦正積極與政府及私營界別合作研究電動公共交通工具的試驗計劃，以推動本港邁向零碳之路。
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