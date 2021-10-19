離岸人民幣曾升值最多0.54%，是7月28日後最大升值幅度，午後曾升值至6.3934元，是6月16日6.3903元後最強。現報6.3974元，連續第3日升值，累計升值0.0385元，對上一次連續升值3日是9月23日。

在岸人民幣曾升值最多0.46%，是7月29日後最大升值幅度，午後升值至6.4004元，是2021年6月16日6.3963元後最強。現報6.4012元，連續第3日升值，累計升值0.0386元，對上一次連續升值3日是9月10日。

瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰指，在中國經濟成長面臨阻力且數據出現疲軟之際，境內外人民幣漲至四個月高位令人意外，不過預計升勢是短暫的，若人民幣升破6.4，監管層可能再次出手遏制升勢。

張建泰指，支撐人民幣暫時走強的幾個有利因素包括，因為監管風險增加、房地產行業危機和限電導致的三季度中國經濟放緩已經在預期之內，年迄今中國經濟增速仍在9.8%的高位，預計年成長8%可以實現；中國央行將恆大危機的風險定義為「可控」，降低了其寬鬆的傾向；此外監管層已經和房地產業開過座談會，預計房地產投資將有所改善；中國決定於11月8-11日召開第六次全體會議，加上和美國第一階段貿易協議審查，中國可能希望在短期內保持匯率穩定，而美元回撤和亞幣大漲都對人民幣形成支撐。

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