恒指收市升377點或1.49%，報25787點，成交金額1205億元，較上日減少5.01%，是10月7日1053.37億元成交後最少；國指升164點或1.84%，報9136點。恒生科技指數收報6518點，升3.07%。北水終止連續8日流入。

藍籌48隻升，7隻下跌，5隻無升跌。申洲國際（2313）升5.52%，收報171.9元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升2.29%，收報89.45元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻44點；龍湖（0960）跌2.28%，收報34.3元，是跌幅最大的藍籌。恒生（0011）跌1.69%，收報145.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低3點。

恒生科技指數成份股28隻升，2隻下跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報601.5元，升12.01%；跌幅最大的是攜程（9961）收報243.6元，跌4.02%。

北水南下合計淨流出5.85億元，終止連續8日流入，南水北上合計淨流入39.06億元人民幣，終止單日流出。

三大指數表現

恒指曾升最多1.57%，高見25808.62點，是9月14日25900.68點後最高。今日收市報25787.21點，是9月13日後收市新高，當日報25813.81點。連升3日，累計升824.62點，對上一次連升3日是10月11日。

科指曾升最多3.11%，高見6521.01點，是9月14日6631.16點後最高。今日收市報6518.59點，是9月13日後收市新高，當日報6595.03點。連升3日，累計升318.84點，對上一次連升3日是10月11日。

國指曾升最多1.84%，高見9136.07點，是9月14日9278.45點後最高。今日收市報9136.07點，是9月13日後收市新高，當日報9238.99點。連升3日，累計升286.9點，對上一次連升3日是10月11日。

午後消息股表現

阿里雲：定製伺服器晶片有助提升雲計算能力。阿里巴巴（9988）收報164.8元，升1.17%。

佐丹奴（0709）第三季銷售額跌至6.5億元 港澳兩地按年升逾四成。收報1.57元，無升跌。

中海外（0688）第三季經營溢利增5.8%。收報17.38元，升0.35%。

完美醫療（1830）上季銷售合同按年升34%。收報6.45元，無升跌。

國泰航空（0293）：9月載客量年增1.8倍，惟相對疫情前仍跌95%。收報7.28元，跌1.09%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司公布業績，績前表現如下，中海外（0688）收報17.38元，升0.35%；中國鐵塔（0788）收報1.05元，升1.94%。

微泰醫療（2235）上市，定價30.5元。收報30.5元，無升跌。

吉利（0175）擬增持極氪10%股權。另，ZEEKR 001開始量化生產23日交付。收報25.35元，升2.22%。

小米汽車料2024年上半年量產，小米（1810）收報22.5元，升5.39%。

比高（8220）完成配股，周星馳持股量降至42%。收報0.052元，升20.93%。

阿里影業（1060）料中期虧損收窄60%，整體收入升四成。收報0.88元，無升跌。

麗新發展（0488）料全年虧損較去年收窄至少25%。收報4.3元，跌2.27%。

樂透互娛（8198）料今年首9個月蝕2560萬，旗下加密貨幣礦場斷電兼遭逼遷。收報0.415元，升2.47%。

華潤電力（0836）首九個月附屬電廠售電量年增19%。收報18.82元，升2.17%。

香港寬頻（1310）：只做光纖寬頻服務太悶，冀透智能家居產品吸客。收報9.37元，升0.21%。

恒汽（0708）秦立永再增持20萬股。收報3.81元，跌8.41%。

建行（0939）：梁錦松正式就任為獨立非執行董事。收報5.47元，升0.74%。

中電（0002）首9個月港售電量增4%，煤價上漲累內地業務虧損。收報75元，升0.2%。

安踏體育（2020）第三季整體收入按年錄10%至20%低段增長。收報130.9元，升3.23%。

破頂股表現

破頂股包括，粵豐環保（1381）創上市新高，見4.9元，收報4.81元，跌0.21%；興科蓉醫藥（6833）創52周高，見0.74元，收報0.73元，升1.39%；神華（1088）創52周高，見19.36元，收報18.6元，跌2.52%。

破底股方面

破底股包括，禹洲（1628）創上市新低，見0.95元，收報0.96元，跌4%；堃博醫療（2216）創上市新低，見10.12元，收報11.28元，無升跌；粤海置地（0124）見52周低0.75元，收報0.76元，升1.33%；麗珠醫藥（1513）見52周低26.3元，收報27.1元，升1.31%；維他奶（0345）見52周低17.7元，收報18.18元，升1%；捷榮國際（2119）見52周低0.98元，收報0.99元，無升跌；銀建國際（0171）見52周低0.5元，收報0.51元，跌3.77%；越秀地產（0123）見52周低6.8元，收報6.82元，跌0.87%。

異動股

上升異動股，包括，南方通信（1617）收報0.217元，升46.62%；比高（8220）收報0.052元，升20.93%；原生態牧業（1431）收報0.38元，升18.75%；現代牧業（1117）收報1.67元，升15.17%；艾伯科技（2708）收報3.1元，升14.39%；先施公司（0244）收報0.51元，升10.87%；比亞迪電子（0285）收報27.35元，升10.06%。

下跌異動股，包括，包浩斯（0483）收報1.04元，跌16.8%；陸慶（8052）收報0.041元，跌12.77%；澳洲成峰高教（1752）收報0.171元，跌12.31%；恒大汽車（0708）收報3.81元，跌8.41%；寶寶樹集團（1761）收報0.58元，跌7.94%；海倫司（9869）收報18.2元，跌7.05%；1957 & Co.（8495）收報0.4元，跌6.98%；加達控股（1620）收報0.168元，跌6.67%；華融金控（0993）收報0.18元，跌6.25%；世界華文媒體（0685）收報0.31元，跌6.06%；佳兆業健康（0876）收報0.186元，跌5.58%。

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